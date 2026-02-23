Schönheide trifft im Playoff-Halbfinale auf die Chemnitz Crashers

Schönheide. (PM Wölfe) Die heißeste Phase der Saison beginnt. Nach einer beeindruckenden Hauptrunde starten die Schönheider Wölfe in das Playoff-Halbfinale und dabei wartet ausgerechnet der Derbykracher auf die Erzgebirger.

Gegner in der Runde der letzten Vier sind die Chemnitz Crashers, die sich ebenso für das Halbfinale qualifizieren konnten.

Während sich die Luchse Lauterbach in zwei Spielen (5:0 / 5:5) gegen die Eisbären Juniors Berlin durchsetzen konnten, machten die Chemnitz Crashers mit zwei Siegen (3:0 / 5:4) gegen das Regio-Team des ESC Dresden den Einzug ins Halbfinale perfekt. Damit kommt es nun zu den mit Spannung erwarteten Derbyduellen zwischen Schönheide und Chemnitz. Im zweiten Halbfinale stehen sich FASS Berlin und die Luchse Lauterbach gegenüber.

Beide Serien werden im Modus „Best-of-5“ ausgetragen. Das bedeutet: Die Mannschaft, die zuerst drei Spiele gewinnt, zieht in das Finale ein.

Für die Schönheider Wölfe stehen damit zwei intensive Derby-Wochenenden bevor – Emotionen, Spannung und Playoff-Atmosphäre garantiert.

Die Halbfinal-Termine im Überblick:

Spiel 1: Samstag, 28.02.2026, 14:00 Uhr – Wolfsbau Schönheide

Spiel 2: Sonntag, 01.03.2026, 19:00 Uhr – Jutta-Müller-Eissportzentrum Chemnitz

Spiel 3: Samstag, 07.03.2026, 17:00 Uhr – Wolfsbau Schönheide

Falls erforderlich:

Spiel 4: Sonntag, 08.03.2026 – Jutta-Müller-Eissportzentrum Chemnitz

Spiel 5: Samstag, 14.03.2026, 17:00 Uhr – Wolfsbau Schönheide

Mit einer beeindruckenden Bilanz – 24 Spiele, 22 Siege, 66 Punkte und 181 erzielte Tore – haben die Wölfe die beste Hauptrunde aller Zeiten absolviert. Doch mit Beginn der Playoffs werden die Karten neu gemischt. Statistiken zählen nicht mehr, entscheidend sind jetzt Kampf, Leidenschaft und der unbedingte Siegeswille. Das Team von Coach Sven Schröder weiß, in den Playoffs entscheidet nicht nur die Leistung auf dem Eis, sondern auch die Unterstützung von den Rängen. Der Wolfsbau soll einmal mehr zur Festung werden, getragen von der Energie und Leidenschaft der Fans. Die Schönheider Wölfe rufen daher alle Anhänger auf, das Team lautstark zu unterstützen – zuhause wie auswärts. Gerade in den Derbyduellen kann die Atmosphäre zum entscheidenden Faktor werden.