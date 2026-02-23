Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga Ost Schönheider Wölfe Schönheide trifft im Playoff-Halbfinale auf die Chemnitz Crashers
Schönheider Wölfe

Schönheide trifft im Playoff-Halbfinale auf die Chemnitz Crashers

23. Februar 20261 Mins read14
Share
© Michelle Gerisch
Share

Schönheide. (PM Wölfe) Die heißeste Phase der Saison beginnt. Nach einer beeindruckenden Hauptrunde starten die Schönheider Wölfe in das Playoff-Halbfinale und dabei wartet ausgerechnet der Derbykracher auf die Erzgebirger.

Gegner in der Runde der letzten Vier sind die Chemnitz Crashers, die sich ebenso für das Halbfinale qualifizieren konnten.

Während sich die Luchse Lauterbach in zwei Spielen (5:0 / 5:5) gegen die Eisbären Juniors Berlin durchsetzen konnten, machten die Chemnitz Crashers mit zwei Siegen (3:0 / 5:4) gegen das Regio-Team des ESC Dresden den Einzug ins Halbfinale perfekt. Damit kommt es nun zu den mit Spannung erwarteten Derbyduellen zwischen Schönheide und Chemnitz. Im zweiten Halbfinale stehen sich FASS Berlin und die Luchse Lauterbach gegenüber.

Beide Serien werden im Modus „Best-of-5“ ausgetragen. Das bedeutet: Die Mannschaft, die zuerst drei Spiele gewinnt, zieht in das Finale ein.
Für die Schönheider Wölfe stehen damit zwei intensive Derby-Wochenenden bevor – Emotionen, Spannung und Playoff-Atmosphäre garantiert.

Die Halbfinal-Termine im Überblick:
Spiel 1: Samstag, 28.02.2026, 14:00 Uhr – Wolfsbau Schönheide
Spiel 2: Sonntag, 01.03.2026, 19:00 Uhr – Jutta-Müller-Eissportzentrum Chemnitz
Spiel 3: Samstag, 07.03.2026, 17:00 Uhr – Wolfsbau Schönheide

Falls erforderlich:
Spiel 4: Sonntag, 08.03.2026 – Jutta-Müller-Eissportzentrum Chemnitz
Spiel 5: Samstag, 14.03.2026, 17:00 Uhr – Wolfsbau Schönheide

Mit einer beeindruckenden Bilanz – 24 Spiele, 22 Siege, 66 Punkte und 181 erzielte Tore – haben die Wölfe die beste Hauptrunde aller Zeiten absolviert. Doch mit Beginn der Playoffs werden die Karten neu gemischt. Statistiken zählen nicht mehr, entscheidend sind jetzt Kampf, Leidenschaft und der unbedingte Siegeswille. Das Team von Coach Sven Schröder weiß, in den Playoffs entscheidet nicht nur die Leistung auf dem Eis, sondern auch die Unterstützung von den Rängen. Der Wolfsbau soll einmal mehr zur Festung werden, getragen von der Energie und Leidenschaft der Fans. Die Schönheider Wölfe rufen daher alle Anhänger auf, das Team lautstark zu unterstützen – zuhause wie auswärts. Gerade in den Derbyduellen kann die Atmosphäre zum entscheidenden Faktor werden.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
174
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Enttäuschung trotz des Sieges gegen Burgau

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eisbären Juniors BerlinSchönheider Wölfe

Schönheider Wölfe sichern sich Hauptrunden-Meisterschaft mit klarem Auswärtssieg in Berlin

Schönheide. (PM Wölfe) Mit einem überzeugenden 8:2-Auswärtserfolg bei den Eisbären Juniors Berlin...

By16. Februar 2026
Luchse LauterbachSchönheider Wölfe

Wölfe gewinnen letztes Hauptrunden-Heimspiel gegen Lauterbach

Schönheide. (PM Wölfe) Zum letzten Hauptrunden-Heimspiel in der Regionalliga Ost empfingen die...

By15. Februar 2026
ESV ChemnitzSchönheider Wölfe

Über 1000 Zuschauer sehen klaren Derbysieg der Wölfe

Schönheide. (PM Wölfe) Vor starken 1.016 Zuschauern im Schönheider Wolfsbau stand am...

By8. Februar 2026
FASS BerlinSchönheider Wölfe

Schönheider Wölfe holen Big Points bei FASS Berlin

Schönheide. (PM Wölfe) Am Samstagabend stand im Erika-Heß-Eisstadion im Berliner Stadtteil Wedding...

By1. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten