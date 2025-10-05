Schönheide siegt im letzten Test gegen Pegnitz – Testspiel am Sonntag gegen Selb muss ausfallen

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben ihr letztes Vorbereitungsspiel auf die neue Regionalliga-Ost-Saison erfolgreich gestaltet.

Gegen die EV Pegnitz Ice Dogs setzten sich die Erzgebirger am Samstagabend vor 276 Zuschauern im heimischen Wolfsbau verdient mit 6:3 (1:2, 4:1, 1:0) durch und zeigten vor allem im Mittelabschnitt eine starke Leistung.

Wölfe-Coach Sven Schröder musste vor der Partie personell improvisieren. Neben dem gesperrten Lukas Lenk fehlten die verletzten Tomas Rubes und Robert Horst. Zudem standen auch Ricco Warkus, Arthur Schwabe, Valentino Weißgerber und Emil Fromberger nicht zur Verfügung. Entsprechend waren einige Reihenumstellungen notwendig, was sich im ersten Drittel bemerkbar machte.

Die Gäste aus Pegnitz nutzten diese Unsicherheiten und gingen in der 7. Minute durch Roman Navarra in Führung. Zwar glich Kevin Piehler nur zwei Minuten später per Shorthander aus, doch Platon Melnichenko brachte die Ice Dogs kurz darauf erneut in Front (12.). Mit einem 1:2-Rückstand ging es in die erste Pause.

Im zweiten Drittel kamen die Wölfe mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Binnen nur sechs Minuten drehten sie das Spiel und entschieden den Abschnitt mit 4:1 für sich. Jan Meixner eröffnete die Aufholjagd (31.), ehe David Novotny (32.) und Florian Heinz (34.) nachlegten. Pegnitz konnte in Überzahl durch Maciej Postek (36.) zwar kurzzeitig verkürzen, doch Kenneth Hirsch stellte noch vor der zweiten Sirene den alten Abstand zum 5:3 wieder her (37.).

Auch im letzten Drittel behielten die Wölfe die Kontrolle. David Novotny traf in der 42. Minute zum 6:3-Endstand. Die Partie wurde im weiteren Verlauf nickliger, blieb aber ohne größere Höhepunkte. Schönheide spielte die Begegnung souverän zu Ende und feierte einen verdienten Erfolg im letzten Test vor dem Punktspielstart.

Vor Spielbeginn wurde Verteidiger Yannick Löhmer offiziell verabschiedet. Als besondere Geste hatte er ein selbstgebautes „Wölfe-Vogelhäuschen“ dabei, das im Rahmen einer Versteigerung 100 Euro für die Nachwuchskasse der Jungen Wölfe einbrachte. Vielen Dank an die Höchstbietende und viel Freude mit diesem besonderen Unikat!

Das für morgen, Sonntag, den 5. Oktober 2025, geplante Testspiel gegen die 1b-Mannschaft des VER Selb musste kurzfristig von den Gästen abgesagt werden. Zu viele kranke und verletzte Spieler verhinderten die Anreise der Oberfranken. Die erworbenen Kombi-Tickets für diese Partie behalten zum Regionalliga-Heimspielauftakt am 18.10.25 gegen die Luchse Lauterbach ihre Gültigkeit.

Nun richtet sich der Blick nach vorn. Am kommenden Samstag, 11. Oktober 2025, startet für die Schönheider Wölfe die neue Saison in der Regionalliga Ost. Zum Auftakt gastieren die Erzgebirger beim ELV Niesky (Spielbeginn 18:30 Uhr). Unterstützt werden sie dabei von einem ausverkauften Fanbus sowie zahlreichen Anhängern, die mit dem eigenen Pkw in die Lausitz reisen.

