Schönheide reagiert auf verletzungsbedingte Ausfälle

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe sehen sich aktuell mit mehreren verletzungsbedingten Ausfällen konfrontiert und haben darauf mit einer personellen Veränderung im Kader reagiert.

Um die gesteckten Ziele in der Regionalliga Ost weiterhin aufrechterhalten zu können, war eine Reaktion auf diese Ausfälle unumgänglich.

Derzeit müssen die Erzgebirger gleich drei Langzeitverletzte verkraften. Valentino Weißgerber wird noch im Januar operiert und fällt damit auf unbestimmte Zeit aus. Auch Max Rühle steht den Wölfen nach einer bereits erfolgten Operation am Schlüsselbein langfristig nicht zur Verfügung. Komplettiert wird das Verletzten-Trio von Florian Richter, der sich eine Gelenksprengung der Schulter zuzog und ebenfalls für längere Zeit ausfallen wird.

Aus diesem Grund entschied sich Wölfe-Coach Sven Schröder, Stürmer Tom Berlin erneut in den Kader aufzunehmen. Berlin wechselte erst im Sommer von Schönheide zum ERSC Amberg. Dort wurde jedoch vor Kurzem sein Vertrag aufgelöst, wonach er jetzt zurück ins Erzgebirge kommt.

Sven Schröder zur Rückkehr von Tom Berlin: „Natürlich kenne ich Toms Qualitäten und weiß, dass er nicht viel Eingewöhnungszeit benötigen wird. Er kennt das Team und das Umfeld und kann uns sofort weiterhelfen.“

Mit der Verpflichtung von Tom Berlin setzen die Schönheider Wölfe ein klares Zeichen, um trotz der Ausfälle konkurrenzfähig zu bleiben und ihre sportlichen Ziele weiterhin entschlossen zu verfolgen.

