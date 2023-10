SchÃ¶nheide mit klarem Heimsieg gegen Niesky

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben die Reisestrapazen vom Vortag und die knappe Penalty-Niederlage bei den Eisbären Juniors Berlin gut verdaut...

Artikel anhören Artikel anhören

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben die Reisestrapazen vom Vortag und die knappe Penalty-Niederlage bei den Eisbären Juniors Berlin gut verdaut und am Sonntag vor knapp 400 Zuschauern im Wolfsbau ein gutes Spiel und einen klaren 9:2 (1:1, 2:0, 6:1)-Heimsieg gegen Tornado Niesky folgen lassen.

Vor allem im Schlussdrittel platzte dann auch endlich der Torknoten bei den Wölfen, wonach sich mit Kamil Hajsman, Philipp Halbauer, Tomas Rubes, Robert Horst, Richard Zerbst, Kilian Glück (2), Christian Freitag und Florian Heinz gleich sieben verschiedene Torschützen in die Scorerliste eintragen konnten. Dabei konnte man speziell im ersten Drittel ein Berlin-Déjà-vu bekommen, denn die Wölfe bestimmten von Beginn an die Partie, erspielten sich jede Menge Torchancen, schafften es aber nur einmal auf die Anzeigetafel, als Kamil Hajsman mit feiner Einzelleistung das längst fällige 1:0 (14.) für die Hausherren erzielte. Aufwand und Nutzen stimmten zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, denn als dann auch noch Niesky in Überzahl durch Luis Rentsch zum 1:1 (16.) ausglich, hatten die Wölfe ohne Zweifel die Bilder vom Vorabend in Berlin im Kopf.

So war mit Beginn des Mittelabschnittes auch etwas der Wurm drin. Niesky stand nun insgesamt etwas besser, während die Wölfe nicht mehr ganz so zielgerichtet agierten. Weiterhin aber spielbestimmend, dauerte es bis zur 29. Minute, ehe Philipp Halbauer in Überzahl die Wölfe wieder mit 2:1 in Führung brachte. Spätestens mit dem 3:1 (38.) von Tomas Rubes kippte aber die Begegnung in Richtung Schönheide und mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken waren Mannschaft und Fans zur zweiten Pause dann auch etwas entspannter. Fünf Minuten Anlaufzeit brauchten die Wölfe im Schlussdrittel, ehe sie den Tornados dann endgültig die Luft aus den Segeln nahmen. Robert Horst (46.) in eigener Unterzahl, Richard Zerbst (54.) und Kilian Glück (55.) schraubten das Ergebnis auf 6:1 in die Höhe, ehe die Gäste aus Niesky durch das 6:2 (56.) von Luis Rentsch zu ihrem zweiten und auch letzten Treffer im Spiel kamen. Denn die Antwort der Hausherren folgte umgehend, als Christian Freitag und Florian Heinz in der 57. Minute und innerhalb von 11 Sekunden auf 8:2 stellten. Der Schlusspunkt gehörte Wölfe-Kapitän Kilian Glück, welcher in der Schlussminute und im Powerplay zum 9:2-Endstand traf.

Vor dem Spiel haben die Verantwortlichen des Schönheider Wölfe e.V. noch drei verdiente Spieler offiziell verabschiedet, welche letzte Saison noch das Wölfe-Trikot trugen, aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen aber ihre aktiven Laufbahnen im Sommer diesen Jahres beendet haben. So kamen dieses Mal Oliver Fengler, Jan Gruß und Vincent Wolf als Gäste in den Wolfsbau zurück. Medienvorstand Markus Gläß und „ihr“ Coach Sven Schröder fanden dann auch noch einmal vor den Fans passende Worte und lobten die drei für ihr Engagement und ihre Leistungen in der Zeit bei den Schönheider Wölfen und wünschen für ihre private und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute. Die Wölfefans quittierten dies mit lautstarkem Applaus, welchen sich Oliver, Jan und Vincent auch redlich verdient hatten, holten sie gemeinsam mit ihrem Team drei Meister- und zwei Vizemeistertitel. Vincent Wolf hatte dann selbst noch ein Abschiedsgeschenk mit im Gepäck und versteigerte eines seiner Original-Trikots. Der Erlös von 120 Euro geht an die Nachwuchsabteilung der Schönheider Wölfe. Vielen herzlichen Dank dafür an Vincent und natürlich ein großes Dankeschön an die Bieterin, welche nun ein echtes Trikot-Unikat ihr Eigen nennen darf. Am kommenden Samstag, dem 14.10.23, um 17:00 Uhr folgt das nächste Heimspiel, wenn die Schönheider Wölfe den hessischen Liga-Neuling Luchse Lauterbach im Wolfsbau empfangen. Tickets für diese mit Spannung erwartete Partie gibt es bereits ab Montag, 09.10.23 online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events zu erwerben.

5281 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten