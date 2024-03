SchÃ¶nheide holt sich SerienfÃ¼hrung in WeiÃŸwasser

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben den ersten wichtigen Schritt gemacht und Spiel eins der Playoff-Viertelfinalserie am Freitagabend bei den Jungfüchsen Weißwasser verdient...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben den ersten wichtigen Schritt gemacht und Spiel eins der Playoff-Viertelfinalserie am Freitagabend bei den Jungfüchsen Weißwasser verdient mit 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) gewonnen.

Mit diesem Erfolg übernimmt das Team von Coach Sven Schröder die Serienführung und kann bereits am heutigen Samstag ab 17:00 Uhr beim direkten Rückspiel im heimischen Wolfsbau gegen die Lausitzer den berühmten Sack zumachen und das Halbfinalticket buchen.

Krankheits- und berufsbedingt mit nur zwölf Feldspielern und zwei Torhütern angereist, erwischten die Wölfe gegen die Jungfüchse zunächst den besseren Start und gingen durch Yannek Seidel in der siebten Spielminute mit 1:0 in Führung. Insgesamt wirkte die Partie im ersten Drittel allerdings zerfahren, wonach es den Hausherren knapp drei Minuten später gelang, in Überzahl durch Leon Eisebitt den 1:1-Ausgleich zu markieren. Im Mittelabschnitt übernahmen die Erzgebirger aber mehr und mehr die Spielkontrolle und hatten die besseren Chancen, welche aber lange Zeit ungenutzt blieben. Erst 27 Sekunden vor der zweiten Pause gelang den Wölfen der längst überfällige zweite Treffer, als Tomas Rubes zur 2:1-Führung einnetzte.

Auch im Schlussdrittel zeigten sich die Wölfe spielbestimmend, wenngleich die Zuschauer wieder etwas warten mussten, ehe der nächste Treffer fiel. In der 52. Minute waren es aber dann erneut die Wölfe, welche durch Florian Heinz auf 3:1 erhöhten und somit für die Vorentscheidung im Spiel sorgten.

Den Schlusspunkt setzte Liga-Topscorer Tomas Rubes, welcher in der 57. Minute den 4:1-Endstand herstellte.