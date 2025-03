SchÃ¶nheide gleicht Serie mit 5:2-Sieg in Lauterbach aus

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben das zweite Playoff-Halbfinale der Regionalliga Ost am Sonntagabend in der Eissport-Arena Lauterbach mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) gewonnen und damit die „Best-of-Five“-Serie gegen die Luchse Lauterbach auf 1:1 ausgeglichen.

Vor 420 Zuschauern, darunter rund 30 mitgereiste und lautstarke Wölfefans, lieferten die Erzgebirgler eine kämpferisch und defensiv starke Leistung ab, um den wichtigen Auswärtssieg zu erringen.

Die Wölfe erwischten einen guten Start und gingen in der 9. Minute durch Florian Heinz mit 1:0 in Führung. Doch die Luchse nutzten in der 17. Minute eine Überzahlsituation und glichen durch Paul Kranz zum 1:1 aus. Beide Teams kämpften um jeden Zentimeter auf dem Eis und so entwickelte sich eine spannende und hart umkämpfte Partie.

Im zweiten Drittel legten die Wölfe erneut vor. In der 24. Minute erzielte Kevin Piehler das 2:1 für Schönheide. Doch zwischen der 30. und 33. Minute musste die Mannschaft von Coach Sven Schröder aufgrund dreier aufeinanderfolgender Strafzeiten die Führung wieder aus der Hand geben. Lauterbach nutzte wieder eine Überzahlsituation und kam durch Tobias Schwab zum erneuten Ausgleich. Zwei Minuten vor der zweiten Drittelpause stellte Yannek Seidel jedoch mit seinem Treffer zum 3:2 die erneute Führung der Wölfe her.

Im Schlussdrittel ging es turbulent weiter. Die Wölfe kassierten gleich zu Beginn innerhalb weniger Minuten drei weitere Strafzeiten. Doch dieses Mal hielt die Defensive um Torhüter Niko Stark dem Druck stand und verteidigte den knappen Vorsprung. In der 49. Minute sorgte Wölfe-Kapitän Roy Hähnlein dann mit seinem Treffer zum 4:2 für etwas Entlastung. Lauterbach nahm in der 58. Minute den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, doch Florian Heinz machte in der 59. Minute mit einem Empty-Net-Goal alles klar und stellte den 5:2-Endstand her.

Mit diesem wichtigen Auswärtssieg gleichen die Wölfe die Halbfinal-Serie zum 1:1 aus und gehen nun mit Rückenwind in das dritte Spiel, das am kommenden Samstag, den 15. März 2025, um 17:00 Uhr im heimischen Wolfsbau stattfindet. Spiel 4 folgt dann am Sonntag, 16. März 2025, um 18:00 Uhr in Lauterbach.

