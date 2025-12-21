Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga Ost ESV Chemnitz Schönheide gewinnt Weihnachtsderby in Chemnitz
ESV ChemnitzSchönheider Wölfe

Schönheide gewinnt Weihnachtsderby in Chemnitz

Starke Wölfe besiegen Crashers verdient mit 6:3

21. Dezember 20252 Mins read81
Share
Derbysieger Schönheide - © Michelle Gerisch / Schönheider Wölfe e.V.
Share

Die Schönheider Wölfe haben das mit Spannung erwartete Weihnachtsderby bei den Chemnitz Crashers hochverdient mit 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) für sich entschieden und damit ein starkes Ausrufezeichen zum Jahresabschluss gesetzt.

Vor 1.719 Zuschauern im Jutta-Müller-Eissportzentrum, darunter ca. 300 lautstarke Wölfefans, zeigte das Team eine reife, geschlossene und spielerisch überzeugende Leistung.

Die Wölfe erwischten einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 5. Spielminute brachte Kenneth Hirsch Schönheide mit 1:0 in Führung. Nur 46 Sekunden später legte Tomas Rubes nach und erhöhte auf 2:0. Die frühe Führung gab den Gästen Sicherheit und Kontrolle über das Spielgeschehen. In der Folge gerieten die Crashers zunehmend unter Druck. Eine fünfminütige Überzahl inklusive Spieldauerstrafe gegen Chemnitz in der 14. Minute bot den Wölfen mehrfach die Chance, den Vorsprung weiter auszubauen. Doch Chemnitz’ Torhüter Ondrej Kufa hielt sein Team mit zahlreichen Paraden im Spiel. Stattdessen gelang den Hausherren durch Lucas Böttcher aus einem unübersichtlichen Getümmel heraus der etwas glückliche Anschlusstreffer zum 1:2.

Im zweiten Drittel bestimmten die Schönheider Wölfe das Spiel nahezu nach Belieben. Sie erspielten sich eine Vielzahl hochkarätiger Chancen und schnürten Chemnitz phasenweise im eigenen Drittel ein. Die Überlegenheit spiegelte sich zunächst noch nicht im Ergebnis wider, doch gegen Ende des Drittels wurde sie auch auf der Anzeigetafel sichtbar. In der 37. Minute nutzte Lukas Lenk ein Powerplay eiskalt und stellte auf 3:1. Kurz vor der zweiten Pause war es erneut Tomas Rubes, der mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 4:1 erhöhte. Nach 40 Minuten sprach auch die Statistik eine klare Sprache, ein Torschussverhältnis von 50:17 zugunsten der Wölfe.

Gleich zu Beginn des letzten Drittels sorgten die Wölfe für die Vorentscheidung. Florian Heinz traf in der 43. Minute zum 5:1 und nahm den Crashers endgültig den Wind aus den Segeln. Zwar gelang Chemnitz durch Eddy Lysk noch einmal eine Ergebniskosmetik, doch Schönheide hatte stets die passende Antwort parat. Mit seinem dritten Treffer des Abends stellte Tomas Rubes in der 52. Minute auf 6:2 und krönte damit eine überragende persönliche Leistung. Der späte Powerplay-Treffer der Chemnitzer durch Matthias Sauerwein änderte nichts mehr am Ausgang der Partie.

Am Ende stand ein auch in dieser Höhe völlig verdienter Derbysieg für die Schönheider Wölfe. Mit großer Laufbereitschaft, taktischer Disziplin und mannschaftlicher Geschlossenheit ließen sie den Crashers kaum eine Chance. Besonders hervorzuheben ist neben der starken Offensive auch die konsequente Defensivarbeit über die gesamten 60 Minuten. Mit diesem überzeugenden Auftritt sichern sich die Wölfe drei enorm wichtige Punkte unter ihrem Tannenbaum und verabschieden sich als Derbysieger in die Weihnachtspause.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

819
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Zwei Spiele Sperre für Christopher Fischer vom EC Bad Nauheim

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ESV ChemnitzSchönheider Wölfe

Schönheide zum Weihnachts-Derby in Chemnitz

Schönheide. (PM Wölfe) Am Samstag, den 20. Dezember 2025, kommt es um...

By16. Dezember 2025
FASS BerlinSchönheider Wölfe

Erste Heimniederlage der Saison für Schönheide: Wölfe unterliegen im Topspiel FASS Berlin mit 3:5

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe haben am Sonntagabend ihre erste Heimniederlage...

By15. Dezember 2025
Eisadler DortmundESV Chemnitz

Eisadler erkämpfen sich Sieg in Chemnitz und stehen im Pokalhalbfinale!

Dortmund. (PM Eisadler) Keine 24 Stunden nach dem Kantersieg gegen Neuss mussten...

By14. Dezember 2025
ESC DresdenSchönheider Wölfe

Ersatzgeschwächte Wölfe gewinnen zweistellig in Dresden

Schönheide. (PM Wölfe) Mit einem stark dezimierten Kader, aber großer Entschlossenheit im...

By13. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten