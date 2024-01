SchÃ¶nheide gewinnt Eishockey-Krimi gegen FASS Berlin

Schönheide. (PM Wölfe) Es war das erwartet spannende Topspiel der Regionalliga Ost zwischen den Schönheider Wölfen und FASS Berlin, welches vor allem in der...

Schönheide. (PM Wölfe) Es war das erwartet spannende Topspiel der Regionalliga Ost zwischen den Schönheider Wölfen und FASS Berlin, welches vor allem in der Schlussphase für beide Teams und die 560 Zuschauer im Wolfsbau wahrlich auch nichts für schwache Nerven war.

Dank einer Energieleistung drehte das Team von Wölfe-Coach Sven Schröder in den letzten 110 Sekunden einen Rückstand noch in einen Sieg und gewinnt den Eishockey-Krimi gegen die Akademiker am Ende mit 4:3 (1:0, 1:2, 2:1). Zum Matchwinner avancierte Wölfe-Stürmer und Liga-Topscorer Tomas Rubes, welchem zwei Tore und ein Assist gelangen. Während die Wölfe wieder nur einen schmaler Kader von 14 Spielern und zwei Torhütern aufbieten konnten und das Auswärtsspiel vom Vorabend in Niesky in den Beinen hatten, kamen die Akademiker als Tabellenführer, ausgeruht und mit nahezu voller Kapelle zum Gastspiel nach Schönheide. Von daher war für die Hausherren erst einmal abtasten angesagt und man sah von Beginn an ein sehr ausgeglichenes Spiel der aktuell zwei besten Teams der Liga. Den besseren Start erwischten dennoch die Wölfe, welche gleich das erste Überzahlspiel zu nutzen wussten und durch Tomas Rubes in der zehnten Minute mit 1:0 in Führung gingen.

FASS hatte kurz darauf ebenfalls die Möglichkeit, mit einem Mann mehr auszugleichen, doch die Wölfe-Defensive um Goalie Niko Stark überstand diese Unterzahlsituation schadlos, wonach es mit dem knappen Vorsprung in die erste Pause ging. Den Mittelabschnitt eröffneten die Erzgebirger mit knapp einer Minute im Powerplay und wieder packten die Wölfe die Gelegenheit beim Schopf und erhöhten nur 42 Sekunden nach Wiederbeginn durch Richard Zerbst auf 2:0.

Der zweite Gegentreffer war für die Akademiker wie ein Weckruf, denn in der Folge erspielten sich die Hauptstädter ein kleines Übergewicht und kamen in der 23. Minute durch Felix Braun zum 2:1-Anschlusstreffer. Durch gute Umschaltmomente hatten die Wölfe zwar in der Folge auch ihre Möglichkeiten, doch die Berliner zeigten sich einen Tick zielstrebiger und erzielten in der 35. Minute durch Niklas Pilz den nicht unverdienten 2:2-Ausgleich. Allerdings mussten die ohnehin schon ersatzgeschwächten Wölfe im zweiten Drittel erneut einen verletzten Spieler beklagen, als Moritz Gottsmann nach einem harten aber „normalen“ Check unglücklich am Kopf getroffen wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort stellten die Ärzte eine schwere Gehirnerschütterung fest, wonach der Verteidiger vorerst ausfallen wird. An dieser Stelle gute Besserung und schnellstmögliche Genesung, Moritz!

Für das Schlussdrittel nicht die besten Voraussetzungen für die Gastgeber, denn das Spiel stand auf des Messers Schneide. Mit zunehmender Spielzeit spitzte sich das Geschehen auf dem Eis dann auch immer mehr zu. Beide Mannschaften versuchten Fehler zu vermeiden und warteten förmlich auf den Lucky Punch. Die beste Gelegenheit zur erneuten Führung hatten die Wölfe, welche in der 53. Minute gleich in doppelter Überzahl agierten, diese Chance aber nicht zu nutzten wussten. Viel schlimmer noch, denn den Akademikern gelang in der 56. Minute mit einem Mann weniger das Break und der Shorthander von Felix Braun zur 3:2-Führung. Den Wölfen lief natürlich jetzt die Zeit weg und als noch 118 Sekunden auf der Uhr standen, griff Schönheides Coach Sven Schröder zur Auszeit, nahm Goalie Niko Stark vom Eis und brachte einen sechsten Feldspieler. Die Maßnahme fruchtete nur acht Sekunden später, als Lukas Lenk zum umjubelten 3:3-Ausgleich traf. In der Szene kurz nach dem Treffer wurde ein Wölfe-Spieler von einem gegnerischen Verteidiger von den Beinen geholt, wonach dieser von oben auf den Torhüter fiel und beim Aufstehen zusätzlich noch hängen blieb. Dabei verletzte sich FASS-Goalie Eric Steffen unglücklich an der Schulter, wonach für die verbleibenden 110 Sekunden Berlins Backup Sören Thiem zwischen die Pfosten musste. Die Schönheider Wölfe wünschen auch Eric Steffen gute Besserung und schnellstmögliche Genesung! Beiden Szenen, sowohl die von Moritz Gottsmann, als auch die von Eric Steffen sind nach Auswertung des Videomaterials sehr unglückglich verlaufen und in beiden Fällen kein Foul erkennbar. Schon gar nicht kann den Beteiligten Absicht oder Vorsatz unterstellt werden. Nach der Verletzungspause und dem Torhüterwechsel fand der Eishockey-Krimi seine Fortsetzung. Die Wölfe witterten jetzt, dass die Akademiker angezählt waren und liefen gegen die zu offensiv ausgerichteten Berliner einen Drei-auf-Zwei-Konter, welchen Tomas Rubes 49 Sekunden vor Ultimo zur 4:3-Führung abschloss, welche dann auch unter dem tosenden Beifall der Wölfefans bis zum Schlusspfiff Bestand haben sollte.

Eine wahrliche Energieleistung der Schönheider Wölfe, welche mit diesem Erfolg auch die Tabellenführung in der Regionalliga Ost von FASS Berlin übernehmen. Nachdem es die emotional angegriffenen Akademiker dann vorzogen, die übliche Pressekonferenz nach dem Spiel abzusagen, äußerte sich Wölfe-Coach Sven Schröder allein zur Partie.