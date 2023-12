SchÃ¶nheide gewinnt auch das Weihnachts-Heimderby

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Nach dem 3:2-Auswärtssieg am Freitag in Chemnitz haben die Schönheider Wölfe keine 24 Stunden später nachgelegt und auch das...

Schönheide. (PM Wölfe) Nach dem 3:2-Auswärtssieg am Freitag in Chemnitz haben die Schönheider Wölfe keine 24 Stunden später nachgelegt und auch das Weihnachts-Heimderby am Samstag vor fantastischen 1109 Zuschauern im Wolfsbau gegen die Crashers verdient mit 9:4 (3:2, 4:0, 2:2) gewonnen.

Für das Team von Coach Sven Schröder trafen Yannek Seidel (4), Lukas Lenk (2), Florian Heinz, Jan Meixner und Tomas Rubes. Für Chemnitz trugen sich Tom Berlin (2), Karel Novotny und Scott Zierold. Mit diesem Sechs-Punkte-Wochenende lösen die Schönheider Wölfe die Chemnitz Crashers an der Tabellenspitze ab und gehen als Spitzenreiter der Regionalliga Ost ins neue Jahr 2024.

Die Wölfe hatten natürlich mit Derbysieg vom Vortag jede Menge Rückenwind und kamen eigentlich auch gut in die Partie am Samstag. Den ersten Treffer setzten allerdings die Crashers, welche nach nur 78 gespielten Sekunden durch Tom Berlin mit 1:0 in Führung gingen. Allerdings ließ die Antwort der Hausherren nicht lange auf sich warten, als Yannek Seidel wiederum nur 70 Sekunden später den 1:1-Ausgleich erzielte. Die Wölfe übernahmen nun immer mehr das Spielgeschehen und gingen in der achten Spielminute nun selbst in Führung, als Florian Heinz Gäste-Keeper Kevin Kopp zum 2:1 überwand. In der Folge hätten die Erzgebirger locker den Vorsprung ausbauen können, kassierten aber aus dem Nichts den 2:2-Ausgleich erneut durch Tom Berlin. In der 18. Minute waren es aber erneut die Wölfe, welche ein Powerplay durch Yannek Seidel zum 3:2 nutzten. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die erste Pause. Gleich zu Beginn des Mittelabschnitts agierten die Hausherren gleich in doppelter Überzahl und ließen sich diese gute Gelegenheit nicht nehmen, als erst Yannek Seidel auf 4:2 (21.) und nur 42 Sekunden später Jan Meixner auf 5:2 (22.) erhöhten. Ein weiterer Doppelschlag in der 26. Minute, Lukas Lenk und Tomas Rubes bauten die Führung auf 7:2 aus, sorgte bereits für die Vorentscheidung. Im Schlussdrittel konnten die Crashers zunächst etwas Ergebniskosmetik betreiben, als Karel Novotny in der 45. Minute das 3:7 aus Chemnitzer Sicht gelang. Doch die Wölfe ließen insgesamt nicht mehr viel anbrennen und trafen ihrerseits durch Lukas Lenk (47.) und Yannek Seidel (50.) noch einmal doppelt und schraubten die Führung auf 9:3 in die Höhe. Zumindest der Schlusspunkt gehörte dem Derbyrivalen, als Scott Zierold in der 57. Minute den 9:4-Endstand herstellte. Die Stimmen zum Spiel gab es dann wie gewohnt wieder auf der anschließenden Pressekonferenz, welche auf unserem YouTube-Kanal unter https://www.youtube.com/watch?v=Rj_jJ1AYvRY&t=9s zu sehen ist. Das Heimspiel und die Pressekonferenz wurden präsentiert von der Erzgebirgssparkasse. Vielen herzlichen Dank!

Es war für die Schönheider Wölfe der perfekte Jahresabschluss und eine gute Gelegenheit, um DANKE zu sagen. Der Vorstand des Schönheider Wölfe e.V. bedankt sich bei allen Sponsoren und Geschäftspartnern. Danke, dass die meisten von Ihnen uns schon über so viele Jahre die Treue halten und uns speziell auch im Jahr 2023 so toll unterstützt haben. Wir wissen dies sehr zu schätzen. Wir wissen auch, dass es gerade in der wirtschaftlich schwierigen Zeit nach Corona und der Energiekrise, welche uns ja auch leider noch weiter vor große Herausforderungen stellen wird, nicht selbstverständlich ist und hoffen natürlich, dass Sie ihr Engagement auch im kommenden Jahr 2024 fortsetzen, damit der Eishockeysport und Standort Schönheide weiter eine Zukunft hat.

Bedanken möchten wir uns natürlich auch bei unseren treuen Fans, welche uns zu den Heimspielen im Wolfsbau, aber auch auswärts immer lautstark supporten. Auch ohne Euch würde das alles hier nicht funktionieren und wir hoffen, dass ihr uns auch weiterhin auf unserem Weg begleitet und unterstützt. Ein großes Dankeschön geht zudem an unsere Nachwuchsabteilung samt Trainern, Übungsleitern, Eltern, Großeltern und den Förderverein Junge Wölfe, welche jede Woche eine Menge Freizeit investieren, um den Nachwuchsbetrieb im Training und vor allem zu den Heim- und Auswärtsspielen am Laufen zu halten. Vielen, vielen Dank für Euren Einsatz! Und natürlich Danke auch an alle ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter, welche bereits im Sommer tatkräftig mit anpacken, um den Wolfsbau dann später Aufeisen zu können. Seien es kleinere Reparaturen, Reinigungs- oder Malerarbeiten. Ohne Euch würde das alles ebenfalls nicht funktionieren.