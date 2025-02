SchÃ¶nheide feiert Derbysieg gegen Chemnitz

Schönheide. (PM Wölfe) Am Sonntagabend triumphierten die Schönheider Wölfe im heimischen Wolfsbau vor 938 begeisterten Zuschauern in einem packenden Derby gegen die Chemnitz Crashers mit 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Mit diesem Erfolg sicherten sich die Wölfe nicht nur den prestigeträchtigen Derbysieg, sondern auch mindestens den zweiten Tabellenplatz in der Hauptrunde der Regionalliga Ost, was ihnen das Heimrecht für das anstehende Playoff-Halbfinale beschert.

Von der ersten Minute an war die Spannung im Wolfsbau greifbar, als sich die beiden Erzrivalen gegenüberstanden. Die Wölfe wollten unbedingt die letzten Punkte vor heimischer Kulisse sichern, während die Chemnitzer Crashers ebenfalls hochmotiviert in die Partie gingen. Beide Teams lieferten sich ein intensives Spiel, geprägt von hohem Tempo, harten Zweikämpfen und einer defensiv guten Leistung auf beiden Seiten. Die Wölfe hatten zu Beginn des ersten Drittels allerdings noch Probleme, sich an das hohe Spieltempo der Crashers anzupassen, was jedoch mit zunehmender Spielzeit besser wurde und die Hausherren in der Folge auch die größeren Torchancen für sich verbuchen konnten. Doch es dauerte bis zur 18. Minute, ehe der Wolfsbau erstmals jubeln durfte. Florian Heinz nutzte einen feinen Spielzug über Ricco Warkus und Kevin Piehler und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung.

Im zweiten Drittel boten sich beide Mannschaften weiterhin ein intensives Duell, das jedoch keine Tore brachte. Die Wölfe hatten zwar mehr Spielanteile und erarbeiteten sich einige hochkarätige Chancen, scheiterten jedoch entweder an der gut organisierten Abwehr der Crashers oder am gut aufgelegten Kevin Kopp im Chemnitzer Gehäuse. Pech hatten die Wölfe in der 26. Spielminute, als ein regulärer Treffer von Lukas Lenk wegen angeblichen Spielschuhspiels keine Anerkennung fand. Aber auch die Crashers blieben gefährlich und versuchten immer wieder, mit schnellen Kontern Nadelstiche zu setzen, doch die Defensive der Wölfe um Goalie Niko Stark stand sicher. So ging es torlos in die letzte Pause.

Das letzte Drittel versprach Hochspannung und die Fans sollten nicht enttäuscht werden. In der 52. Minute gelang den Chemnitzern schließlich der Ausgleich. Leon Zyla traf zum 1:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Doch die Wölfe zeigten sich unbeeindruckt und antworteten nur drei Minuten später in Überzahl. Yannek Seidel erzielte in der 55. Minute das vielumjubelte 2:1 und brachte Schönheide erneut in Führung. Der Wolfsbau tobte und die Wölfe spürten, dass der Derbysieg greifbar nah war. In den letzten Minuten des Spiels warfen die Chemnitz Crashers alles nach vorne, um erneut den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Wölfe verteidigten leidenschaftlich und ließen nur wenige Chancen zu. Schließlich sorgte Lukas Lenk 34 Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung. Er traf ins leere Tor, nachdem die Chemnitzer ihren Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatten und stellte so den 3:1-Endstand her.

Mit diesem wichtigen Sieg im letzten Heimspiel der Hauptrunde haben sich die Schönheider Wölfe eine hervorragende Ausgangsposition für das bevorstehende Playoff-Halbfinale erarbeitet. Sie stehen nun mit mindestens Platz zwei fest und haben sich damit das Heimrecht gesichert. Bevor jedoch die „Best-of-five“-Serie beginnt, müssen die Wölfe noch zwei Auswärtsspiele bestreiten. Am 22. Februar 2025 geht es zuerst nach Lauterbach, ehe am 2. März 2025 das letzte Hauptrundenspiel in Dresden ansteht.

Das erste Halbfinalspiel wird am Samstag, dem 8. März 2025, um 17:00 Uhr im Schönheider Wolfsbau stattfinden. Der Gegner steht noch nicht fest, da die Lauterbacher Luchse und die Chemnitz Crashers um den dritten Tabellenplatz kämpfen.

