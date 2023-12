SchÃ¶nheide bleibt Spitzenduo auf den Fersen – WÃ¶lfe gewinnen spannendes Match gegen Luchse

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Es war das erwartet spannende Spiel zwischen den Schönheider Wölfen und Luchsen Lauterbach, welches am Samstagabend bedeutend mehr als...

Schönheide. (PM Wölfe) Es war das erwartet spannende Spiel zwischen den Schönheider Wölfen und Luchsen Lauterbach, welches am Samstagabend bedeutend mehr als die enttäuschenden 281 Zuschauer im Wolfsbau verdient gehabt hätte.

Wer aber kam, um die Mannschaft und damit auch den Eishockeysport in Schönheide zu unterstützten, sah nach sechzig umkämpften Minuten einen am Ende verdienten 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)-Erfolg für das Team von Coach Sven Schröder, welches damit nicht nur dem Spitzenduo Chemnitz und FASS auf den Fersen bleibt, sondern gleichzeitig den Abstand auf den vierten Tabellenplatz vergrößern konnte.

Dabei hatte sich bei den Wölfen im Vergleich zur Vorwoche kadertechnisch wenig getan. Zwar kehrten Torhüter Lukas Kreller und Verteidiger Yannick Löhmer wieder zurück, doch mussten die Erzgebirger auf Kilian Glück, Franz Berger, Robert Horst und Kamil Hajsman verzichten. Die Luchse stellten sich mit drei kompletten Reihen und einem Torhüter, Justin Fuß, entgegen, welcher im Spielverlauf eine entscheidende Rolle spielen sollte. Die Wölfe fanden ungewohnt schwer in die Begegnung und mussten bereits in der vierten Spielminute die erste Strafzeit hinnehmen, welche aber zum Glück noch ohne Konsequenzen blieb. Wie erwartet, begannen die Luchse lauffreudig, standen defensiv gut und blieben mit ihren schnellen Gegenstößen stets gefährlich. Als die Hausherren das zweite Mal auf der Strafbank Platz nehmen mussten, gelang den Gästen in Überzahl durch den US-Amerikaner Michael Egan der nicht unverdiente 1:0-Führungstreffer, auf welchen die Wölfe zunächst noch keine Antwort hatten, da besagter Luchse-Goalie Justin Fuß nahezu jeden Schuss der Gastgeber parierte. Und es sollte für die Wölfe noch schlimmer kommen, denn die Luchse erhöhten 45 Sekunden vor der ersten Pause durch Tobias Schwab gar auf 2:0.

Im Mittelabschnitt mussten die Wölfe also eine Schippe drauflegen und kamen entsprechend angriffslustig aus der Kabine. Fortan ging es quasi nur noch in Richtung Lauterbacher Gehäuse, welches die Gäste in Person von Goalie Justin Fuß bis zur Halbzeit ohne Gegentreffer verteidigten. Doch die Hausherren ließen nicht locker, erspielten sich eine Torchance nach der anderen und wurden in der 31. Minute endlich für ihre Mühen belohnt, als Yannek Seidel der längst fällige 2:1-Anschlusstreffer gelang. Kurz vor dem zweiten Pausentee war die Partie dann endgültig auf Null gestellt, als Lukas Lenk ein Powerplay zum 2:2-Ausgleich nutzte.

Man durfte im Schlussdrittel gespannt sein, in welche Richtung die Partie laufen würde und zunächst sah es so aus, als hätten sich die Luchse gut vom Mittelabschnitt erholt, als nur 68 Sekunden nach Wiederbeginn erneut Michael Egan sein Team in Überzahl wieder mit 3:2 in Führung schoss. Dieses Mal ließ die Antwort der Wölfe allerdings nicht lange auf sich warten, denn nur zweieinhalb Minuten später stellte Roy Hähnlein auf 3:3 (44.). Was folgten, waren zehn ganz starke Wölfe-Minuten, in welchen die Hausherren ihren Siegeswillen zementierten. Kevin Piehler (48.), Florian Heinz (56.) und Richard Zerbst (57.) sorgten für lautstarken Jubel im Wolfsbau und den am Ende auch verdienten 6:3-Erfolg für die Schönheider Wölfe. Die Stimmen zum Spiel gab es von beiden Trainern dann wie gewohnt auf der anschließenden Pressekonferenz, welche auf unserem YouTube-Kanal unter https://www.youtube.com/watch?v=oqsqu2c3aNY zu sehen ist.

Das Heimspiel und die Pressekonferenz wurden präsentiert von der Nickelhütte Aue GmbH. Vielen herzlichen Dank! Viel Zeit zum verschnaufen bleibt beiden Mannschaften indes nicht, denn bereits am morgigen Sonntag, dem 17.12.23, um 18:00 Uhr stehen sich Luchse und Wölfe dann in Lauterbach wieder gegenüber. Das nächste Heimspiel, am kommenden Samstag, dem 23.12.23, um 17:00 Uhr, ist dann gleichzeitig Weihnachts- und Jahresabschlussspiel in einem und obendrein auch noch das mit Spannung und vielen Emotionen erwartete erste Derby im Wolfsbau zwischen den Schönheider Wölfen und den Chemnitz Crashers. Die Tickets für diese Partie gibt es ab sofort online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events.