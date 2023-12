â€žSchÃ¶ne Bescherungâ€œ – Grefrath Phoenix siegt auch im letzten Spiel des Jahres

Artikel anhören Grefrath. (PM GEG) Für die Grefrather EG geht das durchaus erfolgreiche Jahr mit einem weiteren Sieg zu Ende. Im letzten Spiel des...

Grefrath. (PM GEG) Für die Grefrather EG geht das durchaus erfolgreiche Jahr mit einem weiteren Sieg zu Ende.

Im letzten Spiel des Jahres feierten die Blau-Gelben am Freitagabend einen 5:3 (1:1,2:0,2:2)-Auswärts-Erfolg bei den Hammer Eisbären 1b und bereiteten sich damit selbst ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

Trainer Joschua Schmitz hatte im Vorfeld der Begegnung zahlreiche Ausfälle zu verkraften. Sei es aufgrund von Verletzungen, der grassierenden Grippewelle oder aus Jobgründen – Mit Stefan Bronischewski, Tobias Meertz, Kai Weber, Matthias Holzki, Justin Scholz, Tilo Schwittek, Christoph Kiwall und Max Parschill fehlten gleich acht Stammkräfte. Dafür rückten die zuletzt seltener eingesetzten Kai Göbels, Marc Losert und Laurenz von Colson in den Kader. Angesichts der neu formierten Reihen tat sich das Team von der Niers anfangs entsprechend schwer ins Spiel zu finden.

Zwar konnte der Phoenix nach Vorarbeit von Yorck Löwenstein und Henry Karg bereits früh in der 5. Minute durch Kapitän Andreas Bergmann in Führung gehen, musste aber bereits eine Minute später den Ausgleich hinnehmen (6.). Grefrath hatte im ersten Spielabschnitt ein wenig mehr vom Spiel, brachte sich jedoch auch immer wieder selbst durch kleine Unsicherheiten und Unaufmerksamkeiten in Gefahr. Das 1:1 zur Pause ging deshalb in Ordnung.

Deutlich besser lief es dann nach dem Seitenwechsel. Michal Cychowski brachte auf Zuspiel von Henry Karg und Jan Pfennings die Blau-Gelben bereits nach knapp zwei Minuten wieder in Führung (1:2,22.). Eine Überzahlsituation nutzte Roby Haazen in der 25. Minute schließlich, um weiter zu erhöhen. Brian Westerkamp hatte ihm zum 1:3 assistiert. Inzwischen war die Führung hochverdient, da die GEG jedoch eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten nicht nutzen konnte, ging es mit dem Zweitorevorsprung zum zweiten Mal in die Kabinen.

Nach Beginn des Schlussabschnitts versuchte Grefrath umgehend die Weichen auf Sieg zu stellen und erhöhte den Druck auf das Tor der Eisbären. Mit dem 1:4 in der 49. Minute, welches abermals Roby Haazen nach Anspiel von Andreas Bergmann in Überzahl erzielte, schien die Vorentscheidung gefallen. Nun verwaltete Grefrath das Ergebnis, wurde dann aber in der 57. Minute nochmal kalt erwischt. Hamms Youngster Andi Büser hatte sich Leon Jessler im Grefrather Tor ausgeguckt und mit einem „Sonntagsschuss“ auf 2:4 verkürzen können. Die Gastgeber setzten nun alles auf eine Karte und nahmen anschließend ihren Schlussmann Justin Figge zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Anstatt jedoch nochmals zu verkürzen, machte Andreas Bergmann in der 59. Minute alles klar und traf zum 2:5 ins leere Hammer Tor. Der Grefrather Torjubel war noch nicht ganz verhallt, da gelang den Gastgebern genau 60 Sekunden vor Ende noch das 3:5. Mehr passierte jedoch nicht mehr bis zur Schlusssirene.

Wenngleich der neunte Sieg im zehnten Spiel weitgehend ohne Glitzer und Lametta auskam, so wanderten doch erneut drei immens wichtige Zähler auf das Grefrather Punktekonto. Im Rennen um die bestmögliche Ausgangsposition für die Playoffs hält der Phoenix somit weiter alle Möglichkeiten in eigenen Händen.

„Am Ende war es kein glanzvoller, dafür jedoch ein um so wichtigerer Sieg“, stellte Joschua Schmitz nach der Begegnung fest. Schmitz weiter: „Wir haben uns heute wieder einige individuelle Fehler geleistet und auch die Torausbeute war diesmal nicht optimal. Man hat gemerkt, dass wir viele Ausfälle hatten. Dennoch spricht es für die Jungs, dass sie auch wenn es nicht optimal läuft, die Punkte mitnehmen“.

Dass dies nicht unbedingt selbstverständlich ist, hatte am selben Abend Grefraths Verfolger aus Moers erfahren müssen. Da die Black Tigers überraschend beim Tabellenschlusslicht aus Neuss unterlagen, zeichnet sich nunmehr im Fern-Duell um Platz eins ein Kopf an Kopf-Rennen zwischen der GEG und dem derzeitigen Spitzenreiter Bergkamen ab. Zwar sind die Grizzlys dem Phoenix zwei Punkte voraus, haben jedoch auch bereits ein Spiel mehr absolviert.

Nun geht die GEG erstmal in die zweiwöchige Weihnachtspause, ehe es im neuen Jahr am Freitag, 05.01. um 20:00 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim Moers-Bezwinger Neusser EV 1b weiter geht. In dieser Begegnung könnte der Anreiz für die Blau-Gelben nicht größer sein, winkt im Falle eines Sieges doch die Tabellenführung.

Bis dahin heißt es erst einmal das bevorstehende Weihnachtsfest zu genießen und anschließend mit neuer Kraft und hoffentlich gelichtetem Krankenlager in den Runden-Endspurt zu gehen.

Die Grefrather EG wünscht allen Phoenix-Freunden, Fans, Vereinsangehörigen, Sponsoren und Unterstützern eine frohe, entspannte und genussreiche Weihnachtszeit. Dann auch wieder mit jeder Menge Glitzer und Lametta.