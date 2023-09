SchÃ¶n herausgespielter Sieg gegen den EHC Klostersee

Artikel anhören Königsbrunn. (PM EHC) Mit 5:2 gewinnt der EHC Königsbrunn sein Auswärtsspiel in Grafing gegen den EHC Klostersee. Nach einer sehr unterhaltsamen Partie...

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 5:2 gewinnt der EHC Königsbrunn sein Auswärtsspiel in Grafing gegen den EHC Klostersee.

Nach einer sehr unterhaltsamen Partie gegen einen Ligakonkurrenten zeigten sich die Brunnenstädter spielfreudig und kampfstark und holten sich den ersten Testspielsieg.

Königsbrunn startete mit 17 Feldspielern in die Begegnung, Grafing hatte 19 am Start. Allerdings mussten beide Teams auf einige Stammkräfte verzichten, so fehlten bei den Gastgebern unter anderem die Quinlan-Brüder. Bei Königsbrunn waren Maxi Knittel, Florian Döring, Philipp Sander, Julian Becher und Max Petzold nicht am Start. Im Tor der Brunnenstädter stand von Beginn an David Blaschta, der an diesem Abend 60 Minuten Eiszeit absolvieren durfte, als Backup stand Timo Weiß bereit.

Beide Teams starteten mit viel Tempo in die Partie. Nach flottem Beginn hatte Königsbrunn schon früh eine Unterzahlsituation, die aber folgenlos blieb. Die Mannschaft von Coach Bobby Linke kam immer besser ins Spiel und bot für die Vorbereitung schon ansehnliche Spielzüge, Treffer wollten zunächst aber nicht fallen. In der 10. Spielminute setzte sich Königsbrunn dann fest, Toms Prokopovics nutzte einen Abpraller vor dem gegnerischen Tor und netzte kurz und schmerzlos zum 1:0 für die Brunnenstädter ein. Die Freude währte aber nur kurz, gerade mal eine Minute später glich Klostersee aus, nach Scheibenverlust traf Bosecker zum Ausgleich. Der EHC war aber die spielbestimmende Mannschaft und zeigte einen guten Spielaufbau, ließ aber im Abschluss zu viel liegen. In der 18. Spielminute belohnten sich die Königsbrunner für die bisherige starke Leistung, nach Bullygewinn im gegnerischen Drittel nutzte Leon Steinberger einen Abpraller und schoss nervenstark zur 2:1 Führung ein. Nur eine Minute später sorgte dann Simon Beslic mit seinem verdeckten Schuss für den 3:1 Pausenendstand.

Im Mitteldrittel blieb es ein Fight auf Augenhöhe, die Gastgeber kamen nun besser in die Partie und verkürzten mit der ersten Reihe in der 24. Spielminute auf 3:2, vorausgegangen war ein individueller Fehler im eigenen Drittel. Doch Königsbrunn zeigte sich nicht sonderlich beeindruckt und legte in Überzahl ebenfalls einen Treffer nach. Leon Steinberger eroberte vor dem gegnerischen Drittel den Puck, tankte sich durch und zog dann vor dem Tor ab. Goalie Marinus Schunda konnte zur großen Freude von David Farny nur prallen lassen, der netzte dann zum 4:2 ein. Bis zur letzten Pause blieb das Drittel ausgeglichen, aber ohne weitere Treffer.

Gleich nach Wiederanpfiff erarbeitete sich Königsbrunn eine gute Chance und verpasste es zunächst, in der 43. Spielminute den nächsten Treffer in Überzahl zu erzielen. Nur Sekunden später traf dann Tim Bullnheimer vor Ablauf der Strafzeit für die Grafinger zum 5:2. Marco Sternheimer setzte hinter dem gegnerischen Tor seinen Sturmpartner Tim Bullnheimer in Szene, der zog dann einfach ab und schloss mit dem Treffer einen sehr sehenswerten Angriff an. Die Special Teams der Königsbrunner präsentierten sich stark, zwei Treffer in Überzahl, und kein Tor in Unterzahl kassiert. Bis zum Spielende blieben die Brunnenstädter kampfstark und spielfreudig, Grafing hielt aber immer energisch dagegen. Goalie David Blaschta vereitelte in der 54. Minute noch einen Gegentreffer nach feiner Einzelleistung von Kelvin Walz und verhinderte den Anschlusstreffer. Bitter für Königsbrunn: nach einem Bandencheck musste Dennis Tausend fünf Minuten vor Spielende mit einer Oberkörperverletzung vom Eis, die Partie wurde in den letzten Minuten hitziger. Bis zum Ende schenkten sich beide Mannschaften nichts und lieferten dem heimischen Publikum einen sehenswerten Kampf.

Königsbrunn gewinnt verdient mit 5:2 gegen einen kampfstarken und einsatzfreudigen Gegner auf Augenhöhe. Bei den Brunnenstädtern funktionierten schon viele Abläufe sehr gut, allerdings waren beide Teams nicht komplett angetreten. Coach Bobby Linke zeigte sich insgesamt zufrieden mit der gezeigten Leistung: „Wir haben heute schon gut nach vorne gearbeitet, es war ein relativ hartes, aber faires Spiel. Die Mannschaft ist von Drittel zu Drittel besser geworden und auch David im Tor hat eine gute Leistung gezeigt. Ich habe auch alle Spieler eingesetzt die mitgefahren sind, es war ein rundum gelungener Abend für uns. Alle Reihen haben heute top performt. Der Sieg war gut fürs Selbstvertrauen, wir müssen nun die nächsten Schritte machen und nach vorne blicken.“

Tore: 0:1 Prokopovics (Brückner) (10.), 1:1 Bosecker (Spies, Dengl) (11.), 1:2 Steinberger (Tausend) (18.), 1:3 Beslic (Bullnheimer) (19.), 2:3 Spies (Kroner, Bosecker) (24.), 2:4 Farny (Steinberger) (25.), 2:5 Bullnheimer (Sternheimer, Szegedin) (54.)

Strafminuten: EHC Klostersee 10 EHC Königsbrunn 8 Zuschauer: 343

