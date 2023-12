Schocknachricht fÃ¼r die KÃ¶lner Haie â€“ Verteidiger Nick Bailen droht wochenlang auszufallen

Artikel anhören Köln. (DR) Einen schmerzlichen Verlust müssen die Kölner Haie in der Verteidigung verkraften. Nick Bailen wird nach einem Kniecheck mehrere Wochen pausieren...

Köln. (DR) Einen schmerzlichen Verlust müssen die Kölner Haie in der Verteidigung verkraften. Nick Bailen wird nach einem Kniecheck mehrere Wochen pausieren müssen.

Es war die 43. Spielminute in der Begegnung des 25. Spieltags zwischen den Kölner Haien und dem ERC Ingolstadt, als der Ingolstädter Philipp Krauß dem 33-jährigen US-Amerikaner vor der Gästebank recht ungestüm und vermeidbar in die Parade fuhr. Bailen ging zu Boden und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Eis liegen. Krauß bekam nach Videostudium eine 5 + Spieldauerstrafe wegen eines Kniechecks aufgebrummt. Mittlerweile hat der DEL Disziplinarausschuss Krauß wegen dieses Vergehens bis zum 14.12.2023 gesperrt und zusätzlich eine Geldstrafe verhängt.

Bailen versuchte zwar noch im nächsten Wechsel weiterzuspielen, winkte aber nach wenigen Schritten direkt wieder ab. Während der nächsten Unterbrechung wurde der Haie Top-Verteidiger vom Mannschaftsarzt gestützt und unter dem aufmunternden Applaus der Zuschauer vom Eis geführt und in die Kabine gebracht.

Haie werden in der Verteidigung nachbessern müssen

Über die genaue Diagnose ist von Seiten der Kölner Haie bislang nichts zu erfahren. Haie-Coach Uwe Krupp sagte auf der Pressekonferenz nach dem Heimspiel am Donnerstag auf Nachfrage „es sieht nicht gut aus“. Sollte Bailen aber tatsächlich länger ausfallen, die Verletzung also schwerwiegender sein, werden die Kölner Haie gezwungen sein, in der ohnehin dünn besetzten Verteidigung nachbessern zu müssen.

Eishockey-Magazin wünscht Nick Bailen auf diesem Wege eine schnelle und vollständige Genesung.

