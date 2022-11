Schock fÃ¼r die DEG: Brendan Oâ€˜Donnell mit Durchtrennung der Achillessehne

Düsseldorf. (PM DEG) Schock für den Düsseldorfer EG: Stürmer Brendan O‘Donnell wurde die Achillessehne im rechten Bein durchtrennt. Die schwere Verletzung hat sich beim...

Die schwere Verletzung hat sich beim gestrigen Spiel in Nürnberg ereignet. Dem Kanadier wurde bei einem unglücklichen Zweikampf mit einer Kufe die Sehne durchschnitten. Er wurde bereits am Samstag in Nürnberg operiert. Der 30-Jährige wird einige Monate ausfallen. O‘Donnell war in der abgelaufenen Saison Top-Scorer der Düsseldorfer.

Sportdirektor Niki Mondt: „Diese Nachricht ist für uns ein Schock. Das ist ganz bitter für Brendan und das Team und trifft uns hart. Wir wünschen ihm einen guten Heilungsverlauf und vollständige Genesung. Ob und wie wir auf diesen Ausfall reagieren, entscheiden wir in den kommenden Tagen.“