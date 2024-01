Schneckenrennen um den Klassenerhalt: Schlusslicht Iserlohn Roosters holt mit einem 2:0 Sieg in Ingolstadt weiter auf

Artikel anhören Ingolstadt. (MK) Die Iserlohn Roosters setzen ihre Aufholjagd fort. Beim ERC Ingolstadt revanchierte sich das Team von Doug Shedden für die klare...

Ingolstadt. (MK) Die Iserlohn Roosters setzen ihre Aufholjagd fort. Beim ERC Ingolstadt revanchierte sich das Team von Doug Shedden für die klare 7:1 Pleite im November am Freitagabend mit einem 2:0 Sieg in der Audistadt.

Roosters schießen ihre Treffer zum richtigen Zeitpunkt

Die Panther begannen sehr druckvoll, konnten aber die erste Strafe im Match gegen Iserlohns Kapitän Labrie (3.) nicht nutzen. Wieder vollzählig markierten die Roosters ersten Treffer in der 6. Minute durch Boland, der auf Zuspiel von Dal Colle aus dem Slot zum 0:1 traf. Der ganz große Angriffsschwung der Panther war damit erst einmal unterbrochen. Beide Teams agierten weiter sehr konzentriert und so ergab sich ein munteres Spiel auf beiden Seiten, ohne allerdings die ganz großen Highlights. Die erste Strafe gegen Ingolstadt (Krauß, 18.) konnten die Gäste aus dem Sauerland zum 0:2 nutzen. Die Scheibe lief gut durch die eigenen Reihen im Powerplay und letztendlich konnte Ziegler mit einem Rebound 63 Sekunden vor der ersten Pause einnetzen. Iserlohns Stürmer Drew LeBlanc war bei MagentaSport sehr erfreut über die Führung, mahnte aber weiter sehr konzentriert in der Defensive zu spielen.

Anschlusstreffer der Panther findet keine Anerkennung

Die mahnenden Worte von Drew LeBlanc sollten sich bewahrheiten, denn Ingolstadt erhöhte im Laufe des zweiten Drittels immer mehr den Druck auf das von Jenike gehütete Tor der Roosters. Die Panther warfen nun läuferisch zu und hatten durch Höfflin (23.), St. Denis (26.) und Wagner (28.) fanden bis zum Powerbreak aber noch kein Mittel gegen die vielbeinige Abwehr vor Jenike. Auf der anderen Seite verpasste Ugbekile (32.) per Schlagschuss den dritten Iserlohner Treffer gegen ERC-Goalie Garteig. Eben jener Ugbekile kassierte kurz darauf die nächste Iserlohner Strafe. Simpson nahm in Überzahl die Einladung am linken Pfosten lauernd dankend an, zog unbedrängt vor den Iserlohner Kasten und im Nachsetzen arbeitete Rowe den Puck zum vermeintlichen 1:2 (33.) über die Linie. Allerdings fand der Treffer nach Studium des Videobeweises keine Anerkennung, da Simpson Keeper Jenike behindert hatte. Glück somit für Iserlohn. Pietta und Bertrand verpassten praktisch in Gemeinschaftsproduktion einen Moment später ebenfalls den in der Luft liegenden Ingolstädter Anschlusstreffer. Nachdem die Roosters wieder vollzählig waren konnten sie das Match wieder etwas offener gestalten und sogar ohne Gegentreffer in die zweite Pause gehen. Ingolstadts Fabio Wagner bemängelte die Effizienz seines Teams im Pauseninterview bei MagentaSport.

Panther setzen in der Schlussphase früh alles auf eine Karte

Im Schlussdrittel blieben die Gäste zunächst sehr stabil, mussten dann aber in der 47. Minute die nächste Strafe gegen Abwehrhirn Gormley hinnehmen. Im Ingolstädter Powerplay lief die Scheibe zwar sehr gut, aber außer St. Denis´ Lattentreffer suchten die Schanzer einfach zu wenig den direkten Abschluss. Virta (53.) scheiterte noch vor dem Powerbreak an Jenike. Labries unnötige Strafe (55.) wegen Spielverzögerung brachte die Schanzer erneut in Überzahl. Trotz mehrerer Großchancen blieb das Iserlohner Tor wie vernagelt. 43 Sekunden vor Ablauf der Strafe zog ERC-Coach French seinen Goalie für einen weiteren Feldspieler. Es half alles nichts, denn Iserlohn brachte mit viel Leidenschaft den Sieg ins Ziel und sicherte sich damit drei extrem wichtige Big Points im Abstiegskampf.

Stimmen zum Spiel / Ausblick

Ingolstadts Stürmer Wojciech Stachowiak: „Um eine Top-Sechs Mannschaft zu sein müssen wir mehrere Tore schießen. Wir können ja keine Spiele gewinnen, wenn wir keine Tore schießen.“

Iserlohns Torwart Andreas Jenike: „Es war ein gutes Spiel von uns. Wir haben das ganze Spiel über viel zugelassen. Hinten haben wir aber keins bekommen und zum richtigen Zeitpunkt unsere Tore geschossen“

Am Sonntag geht es für beide Teams weiter: Iserlohn empfängt Wolfsburg und Ingolstadt hat erneut Heimrecht gegen Schwenningen.

In der Tabelle konnten die Iserlohner mit dem Sieg wieder etwas vom Vorsprung der Kontrahenten abknabbern. Frankfurt gab daheim einen Punkt gegen Straubing ab und der Westrivale aus Düsseldorf mühte sich zu einem Sieg in der Overtime gegen Nürnberg. Damit beträgt Iserlohns Abstand zum rettenden Platz 13 (Düsseldorf) aktuell noch drei Punkte.

Ingolstadt läuft auf Rang acht aktuell mit 5 Punkten Rückstand der direkten Playoff-Qualifikation und damit den eigenen Ansprüchen hinterher.

Statistik

Tore: 0:1 (05:57) Boland (Dal Colle), 0:2 (18:57) Ziegler (Gormley / LeBlanc),

Strafen: 2 – 8

Schiedsrichter: Rohatsch, Hunnius

Zuschauer: 4364

Ingolstadt: Garteig – Jobke, Wagner; Hüttl, Bodie; Edwards, Maginot; Schwaiger – Simpson, Stachowiak, Bertrand; Virta, Pietta, Krauß; Nijenhuis, Rowe, Kozun; Friedrich, Höfflin, St. Denis

Iserlohn: Jenike – Labrie, Thomas; Gormley, Ugbekile; Bender, Eliot; Quaas – Dal Colle, Cornel, Boland; Elias, LeBlanc, Jentzsch; Schiemenz, Sebok, Ziegler; Broda, Jahnke, Rutkowski