Schmutz bleibt bei den Tigers, Olofsson und Pesonen in der Nationalmannschaft

Flavio Schmutz wird auch in den nächsten beiden Saisons für die SCL Tigers im Einsatz stehen: Die Emmentaler sichern sich die Dienste des aktuell produktivsten Schweizer Stürmers im Team für zwei weitere Jahre. Der 27-Jährige wechselte letzte Saison zu den Tigers und holte sich in seinem zweiten Jahr in Langnau bislang in 22 Spielen 13 Skorerpunkte (5 Tore, 8 Assists). Der einstige Junioren-Nationalspieler trägt im Team der Emmentaler viel Verantwortung – er gehört unter anderem auch dem Captain-Team an. “Wir sind sehr froh darüber, dass wir mit Flavio Schmutz einen Schweizer Leistungsträger halten konnten”, sagt Sportchef Marc Eichmann.

Jesper Olofsson und Harri Pesonen nehmen am Karjala Cup 2021 teil

PostFinance Top Scorer Jesper Olofsson wurde gestern erstmals für die Schwedischen Nationalmannschaft aufgeboten und trifft am Karjala Cup auf Gastgeber Finnland und seinen Teamkollegen Harri Pesonen. Der Finne hat sich mit seinen starken Leistungen wieder einen Platz im Nationalteam erarbeitet. Die beiden Tiger treffen am Karjala Cup auch auf Tschechien und Russland. Das Turnier findet in der bevorstehenden Nationalmannschaftspause statt.