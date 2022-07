Schmidpeter bleibt in Rosenheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Mit bestehendem Vertrag läuft Marc Schmidpeter weiter für die Starbulls Rosenheim auf. Kein Vertrag hingegen für Maximilian Brandl. Was in Teilen...

Rosenheim. (PM Starbulls) Mit bestehendem Vertrag läuft Marc Schmidpeter weiter für die Starbulls Rosenheim auf. Kein Vertrag hingegen für Maximilian Brandl.

Was in Teilen schon bekannt war, wird nun offiziell durch die Starbulls Rosenheim bestätigt. Marc Schmidpeter wurde bereits vor der abgelaufenen Saison mit einem 2-Jahres-Vertrag ausgestattet und spielt somit auch in der kommenden Saison für den Eishockey Oberligist von der Mangfall.

Schneller Spieler mit gutem Schuss

Zu dieser Personalie äußert sich Head-Coach Pasanen wie folgt: „Ich habe inzwischen nahezu alle Spiele aus der vergangenen Saison gesehen. Mit Marc haben wir einen enorm schnellen Spieler mit einem guten Schuss. Das wird sehr gut in unser System passen. Ich freue mich schon, ihn in der Vorbereitung auf dem Eis zu sehen und denke, dass wir gemeinsam als Team in dieser Saison viel erreichen können.

Brandl nicht mehr im Kader

Keinen neuen Vertrag erhält der 34-jährige Maximilian Brandl. Brandl hat in der abgelaufenen Saison in der Reihe mit Brad Snetsinger und Zack Phillips in 48 Spielen 13 Tore erzielt und weitere 39 vorbereitet.

Die Verantwortlichen der Starbulls Rosenheim bedanken sich für sein Engagement in der abgelaufenen Saison und wünschen Maximilian Brandl beruflich wie auch privat für die Zukunft alles Gute.

Kaderübersicht 2022/2023 – Stand 19.07.2022

Torhüter: Kolarz, Mechel, Stocker

Verteidiger: Krumpe, Kolb, Reinig, Tölzer, Vollmayer, Kühnhauser

Stürmer: Daxlberger, Edfelder, Knaub, Krüger, Laub, McNeely, Schmidtpeter, Snetsinger, Oswald, Stein, Rehmer, Strodel