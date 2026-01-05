Schmerzhafte Derbyniederlage fÃ¼r die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Im Rennen um die Master Round der Alps Hockey League haben die Rittner Buam SkyAlps am Sonntagabend einen DÃ¤mpfer kassiert.

Im SÃ¼dtiroler Derby gegen den HC Meran Pircher unterlagen die Blau-Roten in der Ritten Arena mit 1:2.

In der sehr gut besuchten Ritten Arena gab es von Anfang an ein umkÃ¤mpftes Derby zu sehen. FÃ¼r die Rittner Buam SkyAlps kehrten dabei Marzolini und Tauferer zurÃ¼ck in den Kader, weiterhin pausieren mussten aber Alderson und Welychka. Meran hatte im ersten Drittel ein leichtes Chancenplus und schrammte insbesondere mit Tomasini (9.) und Trivellato im Powerplay (13.) an der FÃ¼hrung vorbei. FÃ¼r Ritten gab es aber auch die ein oder andere gefÃ¤hrliche Aktion, einmal parierte Meran-Goalie Bernard gegen Kostner mit dem Schoner (8.), ein weiteres Mal wurde Manuel Ã–hler perfekt serviert, zielte aus aussichtsreicher Position aber Ã¼ber das Tor (15.). So Ã¤nderte sich nach den ersten 20 Minuten nichts am Drittelstand, es blieb beim 0:0.

Das zweite Drittel begann gleich umkÃ¤mpft, aber auch ausgeglichen, wobei dieses Mal Chancen Mangelware blieben, zumindest vorerst. Beide Teams standen in der Defensive gut und die wenigen MÃ¶glichkeiten entschÃ¤rften Furlong und Bernard sicher. Dann durfte Meran aber zum zweiten Mal im Powerplay antreten. Dieses Mal schafften es die Adler, sich vor dem GehÃ¤use der Rittner festzusetzen und nach einem abgefÃ¤lschten Distanzschuss von Gellon befÃ¶rderte Fuchs den Rebound zum 1:0 ins Netz (34.33). Ritten suchte die schnelle Antwort, aber Bernard entpuppte sich als hart zu bezwingender TorhÃ¼ter, gegen Manuel Ã–hler (36.), aber auch im ersten Rittner Powerplay war er immer wieder im Weg.

Im Schlussdrittel waren die Rittner Buam SkyAlps also gefordert, denn diese Niederlage wÃ¼rde im Rennen um die Master Round sehr weh tun. Doch Meran machte seine Sache richtig gut, stellte sich hinten gut rein. Ritten kam aber trotzdem zu zwei HochkarÃ¤tern im Slot, zuerst durch Felicetti, sein Schuss rutschte zwar unter Bernard durch, konnte aber noch von der Linie gekratzt werden (46.) und dann von Manuel Ã–hler, hierbei war Bernard zur Stelle (49.). Auch in den Powerplays schaffte es Ritten nicht, auszugleichen, und Cruseman besorgte per Empty-Net-Tor das 2:0 (58.51). Zwar schaffte es Robert Ã–hler nach Vorlage von Madsen noch auf 1:2 zu verkÃ¼rzen (59.33), an der Rittner Niederlage Ã¤nderte sich aber nichts mehr.

FÃ¼r die Rittner Buam SkyAlps geht es am Dienstag mit dem AuswÃ¤rtsspiel in Salzburg gegen die Red Bull Hockey Juniors weiter. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Rittner Buam SkyAlps â€“ HC Meran Pircher 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Tore: 0:1 Fuchs (34.33/PP1), 0:2 Cruseman (58.51/EN), 1:2 Robert Ã–hler (59.33)

