Schlussmann aus dem eigenen Nachwuchs komplettiert das Landshuter TorhÃ¼tergespann

Landshut. (PM EVL) Ein Goalie aus dem eigenen Nachwuchs komplettiert das Torhütergespann des EV Landshut in der DEL2-Saison 2024/25.

Neben Jonas Langmann und Philipp Dietl lizenziert der EVL, wie in der vergangenen Spielzeit, auch Eigengewächs Johannes Kurrer, um sich auf der Torhüterposition abzusichern.

Der 18-jährige Schlussmann trainiert seit vier Jahren im Nachwuchs des EV Landshut und gehörte in der abgelaufenen Saison den U 20-Junioren an, die sich im Playoff-Finale in Berlin zum Deutschen Meister kürten. Außerdem durfte der gebürtige Augsburger seine ersten Erfahrungen im Umfeld der Profis sammeln. In der Saison 2022/23 wurde Kurrer, der auch schon für die deutsche U 17-Nationalmannschaft nominiert war, mit der U 17 des EVL Deutscher Vizemeister.

„Ich freue mich sehr, dass ich auch dieses Jahr wieder das Vertrauen des Vereins bekommen habe und als dritter Torhüter die Profi-Mannschaft unterstützen darf. Ich werde weiter hart an mir arbeiten und bin mir sicher, dass wir in der kommenden Spielzeit als Mannschaft viel erreichen werden“, kommentiert Johannes Kurrer.

„Johannes ist ein sehr talentierter Torhüter, der in den letzten zwei Jahren sehr große Fortschritte gemacht und auch einen großen Teil zum Erfolg der DNL-Mannschaft beigetragen hat. Auch im Training bei uns war er sehr fleißig und extrem engagiert. Er will sich unbedingt weiterentwickeln und wir geben ihm gerne die Gelegenheit dazu und sind froh, dass wir uns auf dieser Position nicht anderweitig orientieren müssen“, sagt EVL-Trainer Heiko Vogler und unterstreicht damit die enge Verbindung zwischen DEL2-Team und dem eigenen Nachwuchs. „Wir wollen unsere jungen Spieler sukzessive bei den Profis einbauen und er hat sich das absolut verdient. Ich bin davon überzeugt, dass er den nächsten Sprung in seiner Entwicklung machen wird “, ergänzt der Headcoach.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 27. August 2024)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl, Johannes Kurrer.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch (N/EC Bad Nauheim), Dominik Groß, Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl, Andreas Schwarz, Luca Zitterbart.

Sturm: Linus Brandl (FL), Jack Doremus (N/Bietigheim Steelers), Robin Drothen, Tor Immo (N/Dukla Trencin), Robert Kneisler (N/Grizzlys Wolfsburg), Julian Kornelli, Jesse Koskenkorva, Jakob Mayenschein, Edwin Schitz, Luis Scheibengraber (N/EV Landshut U20), Tobias Schwarz (FL), Simon Seidl (FL), David Stieler, Yannick Wenzel (N/Löwen Frankfurt), Benjamin Zientek, David Zucker.