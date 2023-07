Schlüsselspieler kehrt zurück – Henri Kanninen bleibt ein Eispirat

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben den besten Scorer der Vorsaison für eine weitere Saison binden können und dabei ihre erste Kontingentstelle für...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben den besten Scorer der Vorsaison für eine weitere Saison binden können und dabei ihre erste Kontingentstelle für die neue Spielzeit 2023/24 besetzt!

Der finnische Angreifer Henri Kanninen hat seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert. Bereits in seiner Premierensaison gehörte der großgewachsene Center zu den absoluten Leistungsträgern der Westsachsen.

„Ich freue mich, wiederzukommen. Ich habe meine Zeit im letzten Jahr sehr genossen, daher war es eine leichte Entscheidung, zurückzukommen. Ich habe im Sommer mit Jussi Tuores gesprochen und es klingt gut, wie er die Mannschaft spielen lassen will und wie das Team aufgebaut ist“, sagt Henri Kanninen. „Die Playdowns in der letzten Saison waren eine Enttäuschung, aber ich bin mir sicher, dass wir dieses Jahr Playoff-Eishockey in Crimmitschau sehen werden“. Dafür ist auch Ronny Bauer als Teammanager gefragt und zunächst sehr glücklich über die Verlängerung mit dem Mann, der bei den Eispiraten die Nummer 89 trägt: „Mit Henri kehrt ein Schlüsselspieler zurück, der letztes Jahr zeitweise von Verletzungen geplagt war. Diese Saison möchte er fit seinen Anteil leisten, um eine erfolgreiche Saison zu spielen“.

Henri Kanninen selbst hatte in der abgelaufenen Spielzeit einen großen Anteil daran, dass die Eispiraten letztlich die Klasse hielten. Der finnische Offensivmann, der erstmals in Deutschland Eishockey spielte, kam trotz einer langen Verletzungspause auf insgesamt 16 Treffer sowie 30 weitere Vorlagen und trug dabei auch lange Zeit den Goldhelm, welcher den internen Topscorer jedes Teams schmückt.

Vor seinem Wechsel nach Crimmitschau spielte Kanninen ausschließlich in der finnischen Liiga, welche zweifelsohne zu einer der Topligen Europas zählt. Für Jyväskylä, Kouvolan Edustuskiekko und Hämeenlinnan Pallokerho, mit denen er 2019 finnischer Meister wurde, absolvierte er dabei 357 Partien im finnischen Eishockey-Oberhaus und erzielte dabei 43 Tore und 58 Vorlagen. Hinzu kamen weitere 30 Einsätze in der Champions Hockey League, welche er in der Spielzeit 2017/18 mit JYP sogar gewinnen konnte.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2023/24

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Mario Scalzo, Ole Olleff, Felix Thomas, Max Balinson, Sören Sturm, Alexander Schmidt

Angriff: Colin Smith, Vinny Saponari, Henri Kanninen (A), Scott Feser, Dominic Walsh, Thomas Reichel, Lucas Böttcher, Tamás Kánya, Jannis Kälble

4216 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.