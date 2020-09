Schlittschuhclub Langenthal: Vier Neuverpflichtungen zum Saisonstart, Information Fankartenversand

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal hat seinen Kader gleich mit vier jungen Neuzugängen erweitert. Die Eigengewächse Luca Wyss und Jan Wigger werden die...

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal hat seinen Kader gleich mit vier jungen Neuzugängen erweitert.

Die Eigengewächse Luca Wyss und Jan Wigger werden die Offensive verstärken. Die Defensive wird mit dem Kanada-Schweizer, Tyler Higgins, sowie dem Deutsch-Russischen Doppelbürger, Nikonor Dobryskin, im wahrsten Sinne des Wortes «vergrössert».

Luca Wyss

Der 21-jährige, spielfreudige Flügel lief nebst einigen Jahren als Junior auch in der Meistersaison 2018/19 für Gelbblau auf. Nachdem er in der vergangenen Saison für die EVZ Academy auf Punktejagd war, wird der Flügelspieler in der Saison 2020/21 wieder für die Oberaargauer stürmen. Wyss hat einen Einjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2020/21 unterzeichnet.

Jan Wigger

Wigger sammelte in Sursee und Langenthal seine ersten Erfahrungen und konnte sich im Try Out für einen Vertrag in der 1. Mannschaft aufdrängen. Der 20-jährige hungrige und spielfreudige Offensivmann hat einen Einjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2020/21 erhalten und wird sich mit seiner Kampfkraft unter Beweis stellen wollen.

Tyler Higgins

Mit 195 cm Körpergrösse und einem Gewicht von 107 kg wird der Kanada-Schweizer Higgins seine ersten Erfahrungen auf europäischem Eis mit den Oberaargauern sammeln. Der grossgewachsene Verteidiger ist in Kanada aufgewachsen und spielte dort in verschiedenen Junioren-Ligen. Higgins ist 22-jährig und wurde bis zum Ende der Saison 2021/22 verpflichtet.

Nikonor Dobryskin

Der 20-jährige Verteidiger mit grossem Entwicklungspotenzial hat einen Einjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2020/21 unterzeichnet. In den vergangenen zwei Jahren spielte der 196 cm grosse Defensivspieler in der Nachwuchsabteilung von Gottéron. Dobryskin spielte über fünf Jahre im Schweizer Juniorenhockey und erlangte so seine Schweizerlizenz.

Sportchef Kevin Schläpfer freut sich über die vier Neuverpflichtungen: «Der Kern der Mannschaft ist wie in der vergangenen Saison mit qualitativ guten und erfahrenen Spielern besetzt. Nun haben wir die Mannschaft mit vier jungen Spielern ergänzt und durch die beiden grossgewachsenen Verteidiger im wahrsten Sinne des Wortes «vergrössert». Junge, hochmotivierte und teilweise noch etwas unberechenbare Spieler bringen frischen Wind in die Mannschaft. Sie wollen und müssen sich zu 100% unter Beweis stellen. Sie werden von unseren erfahrenen Cracks profitieren und viel neues lernen können. Wir haben eine gute Mischung zusammengestellt und sind bereit für den Saisonstart!»

Wir heissen die vier Spieler herzlich willkommen bei Gelbblau. HOPP SCL!

Information zum Fankartenversand

Sämtliche Fankarten werden rechtzeitig zum Saisonstart an alle Fans und Sponsoren versendet. Der Versand wird ab Montag, 28. September 2020 erfolgen. Basierend auf dem Covid-19 Schutzkonzept hat sich der SCL gemeinsam mit dem Ticketing Partner entschieden, fürs Contact Tracing auf die Lösung von get-entry.ch zu setzen. Wichtig für alle Zuschauer ist, dass die Entry-ID zwingend vorhanden sein muss. Ohne Entry-ID ist der Zutritt zum Stadion nicht möglich! Neben der Schutzmaske, Fankarte und der Entry-ID muss auch ein gültiger amtlicher Ausweis vorgewiesen werden. Informationen zum Generieren der Entry-ID sind auf der Website www.sclangenthal.ch zu finden.