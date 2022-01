Schlittschuhclub Langenthal: Pascal Caminada beendet Karriere

Langenthal. (PM SCL) Pascal Caminada wird seine Karriere als Eishockeytorhüter nach der laufenden Saison 2021/22 beenden und seinen auslaufenden Vertrag mit dem SC Langenthal...

Pascal Caminada stiess auf die Saison 2020/21 hin zu den Oberaargauern und absolvierte bisher 69 Pflichtspiele für den SCL. Zudem gibt der 35-jährige Zürcher aktuell seine Erfahrungen als Goalietrainer im SCL Nachwuchs weiter. Pascal Caminada kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken.

Mit dem EHC Biel wurde er zweimal Schweizermeister in der damaligen NLB, 2008 stieg er anschliessend mit den Seeländern in die höchste Schweizer Spielklasse auf. Im Frühjahr 2019 durfte er zudem mit dem SC Bern den Titel in der National League feiern.

Sportchef Kevin Schläpfer zum Rücktritt Caminadas: «Mit Pascal Caminada verbindet mich eine lange Vergangenheit. Besonders in Biel haben wir gemeinsam viele prägende Momente erlebt. Unabhängig des Clubs, war und ist er stets ein grosser Rückhalt und ein absoluter Musterprofi», und schiebt nach: «Bevor wir jedoch gratulieren und alles Gute wünschen, wollen wir gemeinsam mit ihm und dem SC Langenthal noch einmal richtig angreifen!».