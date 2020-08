Schlittschuhclub Langenthal: Informationen zum Berner Cup 2020

Langenthal. (PM SCL) Der Berner Cup 2020 wird in diesem Jahr in einem angepassten Modus ausgetragen. Jede Mannschaft bestreitet zwei Spiele. Die Punkte werden...

Langenthal. (PM SCL) Der Berner Cup 2020 wird in diesem Jahr in einem angepassten Modus ausgetragen.

Jede Mannschaft bestreitet zwei Spiele. Die Punkte werden analog der Meisterschaft vergeben. Das Team mit den meisten gewonnenen Punkten und dem besten Torverhältnis gewinnt den Berner Cup 2020.

Spielplan Berner Cup 2020

▪ Di, 08.09.2020 19:30 Uhr SC Langenthal vs. EHC Biel

▪ Do, 10.09.2020 19:30 Uhr EHC Biel vs. SC Bern

▪ Mi, 16.09.2020 19:30 Uhr SC Langenthal vs. SCL Tigers

▪ Fr, 18.09.2020 19:30 Uhr SCL Tigers vs. SC Bern

Ticketing

Der Vorverkauf für den Berner Cup startet heute um 14.00 Uhr. Die Tickets können online unter seetickets.ch oder auf der SCL-Geschäftsstelle bezogen werden. Es werden keine Reservationen entgegengenommen.

Beim Kauf müssen zu jedem Ticket folgende Personalien angegeben werden: Name, Vorname, PLZ und eine Telefonnummer. Beim Einlass in die Eishalle Schoren wird der aufgedruckte Name auf dem Ticket mit einem amtlichen Ausweis überprüft. Eine Abendkasse ist nicht verfügbar. Es werden ausschliesslich nummerierte Sitzplätze verkauft. Die Tickets werden zu einem Solidaritätspreis von CHF 10.– für Erwachsene und CHF 5.– für Kinder angeboten. Die Türöffnung ist jeweils um 18.30 Uhr.

Spielbetrieb

Das Stadion ist in vier Sektoren unterteilt: Sektor A, Sektor I, Sektor G und Sektor F. Jeder Sektor verfügt über separate Verpflegungsmöglichkeiten und WC-Anlagen. Um eine Durchmischung zu vermeiden, begeben sich die Zuschauer vor dem Spiel direkt zum auf dem Ticket vermerkten Stadioneingang.

Auf dem gesamten Stadionareal gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. In der Eishalle Schoren gilt seit dem 17. August strikte Maskenpflicht. Die Verpflegungsstände werden mit getragener Schutzmaske benutzt. Die Verpflegung muss anschliessend auf dem eigenen Sitzplatz eingenommen werden. Nach Spielende werden die einzelnen Sektoren in zeitlichen Abständen vom Stadion-Speaker aufgefordert, die Eishalle zu verlassen.

Der Berner Cup im Livestream

Sämtliche Spiele des Berner Cups 2020 werden live und kommentiert per Live Stream zu sehen sein. Präsentiert werden die Live Streams von «gaz energie – cng-mobility.ch». Der Live Stream ist jeweils unter folgendem Link verfügbar: https://bernercup.cng-mobility.ch/

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

▪ Vorverkaufsstart: 31. August, ab 14.00 Uhr via seetickets.ch oder auf der SCL-Geschäftsstelle

(Keine Reservationen möglich)

▪ Personalisierte Tickets mit Ausweiskontrolle

▪ Türöffnung um 18:30 Uhr

▪ Keine Abendkasse

▪ Strikte Maskenpflicht im Stadion

▪ Auf dem gesamten Areal gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln

▪ Ausschliesslich nummerierte Sitzplätze

▪ Anweisungen der Funktionäre befolgen