Schlittschuhclub Langenthal: Der Captain tritt zurÃ¼ck I Neue Strukturen im Nachwuchs

Langenthal. (PM SCL) Stefan Tschannen beendet nach dieser Saison seine Karriere. Der langjährige Captain bleibt dem SCL erhalten und wird vollamtlicher Trainer im SCL...

Langenthal. (PM SCL) Stefan Tschannen beendet nach dieser Saison seine Karriere.

Der langjährige Captain bleibt dem SCL erhalten und wird vollamtlicher Trainer im SCL Nachwuchs. Thomas Huber verlässt die SCL Organisation per Ende Saison.

Stefan Tschannen beendet Karriere

Mit Stefan Tschannen beendet der prägendste SCL-Spieler der Neuzeit seine lange und erfolgreiche Karriere. Stefan Tschannen führte die Oberaargauer in den Jahren 2012, 2017 sowie 2019 als Captain zu drei Meistertiteln in der Swiss League. Der 37-jährige Flügelstürmer lief erstmals in der Saison 2004/05 für den SCL auf, seit der Saison 2010/11 spielt er fix für Gelbblau. Seit 10 Jahren trägt er das «C» auf der Brust und geht als wichtige Identifikationsfigur und Leitwolf voran. Tschannen bestritt für den SCL bisher 700 Meisterschaftsspiele und erzielte dabei eindrückliche 847 Skorerpunkte. Im Dezember 2021 wurde «Tschäni» zudem für 1000 absolvierte Partien in den beiden höchsten Schweizer Ligen geehrt – ein weiterer grossartiger Meilenstein. Der SCL freut sich sehr, dass Stefan Tschannen dem SCL auch nach seiner Karriere als Spieler erhalten bleibt und sein Wissen fortan im SCL Nachwuchs weitergibt. Ab der Saison 2022/23 wird er vollamtlicher Nachwuchstrainer. Sportchef Kevin Schläpfer freut sich auf die Verstärkung im Nachwuchs-Trainerteam: «Wir freuen uns sehr, dass Stefan den Weg als Nachwuchstrainer einschlägt und so seine grosse Erfahrung und Persönlichkeit nutzt, um die Kinder zu fördern und die Nachwuchsabteilung weiterzuentwickeln. Es ist ein sehr wichtiges Zeichen zur Stärkung des Sports».

Neue Strukturen in der SCL Nachwuchs AG

Geschäftsführer Tom Huber verlässt die SC Langenthal Nachwuchs AG per Ende Saison auf eigenen Wunsch. Alex Chatelain (CEO SCL AG) übernimmt per 1. Mai 2022 auch die Hauptverantwortung der Nachwuchs AG. In Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat werden die Strukturen neu aufgebaut und die Aufgaben auf das Team der Geschäftsstelle verteilt. Mit diesen Schritten sollen die Entscheidungswege kürzer und damit die Prozesse effizienter werden. Im Zuge dieser Veränderungen kann der Sport weiter gestärkt und weiterentwickelt werden. Mit Lukas Heri (Stufenleiter Erfassungsstufe), Stefan Tschannen (Stufenleiter U13) sowie Martin Schaub (Stufenleiter U15, Nachwuchschef) kann der SCL in der kommenden Saison auf allen Stufen bis und mit zur U15 auf einen vollamtlichen Profitrainer zählen. Auch Andreas Schneeberger (Stufenleiter und Headcoach U17&U20) bleibt eine weitere Saison im Amt. Der SC Langenthal bedankt sich bei Thomas Huber ganz herzlich für seine wertvolle Arbeit und das Herzblut, welches er während den letzten 10 Jahren für Gelbblau an den Tag gelegt hat. Für seine berufliche und private Zukunft wünscht ihm der SCL alles Gute.