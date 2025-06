„Schlenks“ kommt! Vincent Schlenker schlieÃŸt sich dem EHC Freiburg an

Die Verantwortlichen der Wölfe freuen sich, die Verpflichtung des 32-jährigen Vincent Schlenker bekannt geben zu können.

Der gebürtige Villinger bringt umfangreiche Erfahrung aus der DEL und DEL2 mit und wird im Breisgau zukünftig mit der Rückennummer 16 auflaufen.

Vincent Schlenker begann seine Karriere bei unserem Kooperationspartner in Schwenningen, bevor er 2007 zu den Eisbären Juniors Berlin wechselte. In der Saison 2011/12 debütierte er für die Eisbären Berlin in der DEL und gewann sowohl in seinem ersten Profijahr als auch im darauffolgenden Jahr die Meisterschaft in der Beletage des deutschen Eishockeys. Nach Stationen bei den Dresdner Eislöwen, Eispiraten Crimmitschau, Kassel Huskies und zuletzt den Blue Devils Weiden bringt Schlenker die Erfahrung aus über 500 Spielen in Deutschlands höchsten Ligen mit.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Mit Vincent bekommen wir einen Spieler, der über viel Erfahrung verfügt und die Liga ausgezeichnet kennt. Er ist technisch versiert, bringt auch die nötige Physis mit und kann in den wichtigen Momenten Akzente setzen. Wir freuen uns, ihn kommende Saison in unserem Team zu haben.“

Neuzugang Vincent Schlenker ergänzt: „Ich bin dem Management sehr dankbar für die Chance, das Wölfe-Trikot zu tragen. Die letzten zwei Spielzeiten waren durch Verletzungen nicht einfach, und ich konnte mein volles Potenzial nicht entfalten. Jetzt fühle ich mich körperlich topfit und bin bereit, neu anzugreifen. Ich freue mich auf die Aufgabe in Freiburg und darauf, endlich vor den Fans aufs Eis in der Echte Helden Arena zu gehen.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 07.06.2025)

Torhüter: Patrik Cerveny, Fabian Hegmann

Abwehr: Petr Heider, Maximilian Leitner, Sameli Ventelä, David Trinkberger (Krefeld Pinguine), Samuel Schindler (Dresdner Eislöwen), Alexander De Los Rios

Sturm: Christian Billich, Eero Elo, Shawn O’Donnell, Tomas Schwamberger, Sebastian Streu, Nikolas Linsenmaier, Lukas Mühlbauer (Ravensburg Towerstars), Matej Pekar (HC Litvinov), Vincent Schlenker (Blue Devils Weiden)

