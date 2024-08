Schildhabel und Jeske verlÃ¤ngern beim EV FÃ¼rstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Topscorer Kresimir Schildhabel und Sturmpartner Mathias Jeske spielen weiterhin für den EV Fürstenfeldbruck in der Eishockey-Landesliga. Mit 33 Punkten war Schildhabel...

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Topscorer Kresimir Schildhabel und Sturmpartner Mathias Jeske spielen weiterhin für den EV Fürstenfeldbruck in der Eishockey-Landesliga.

Mit 33 Punkten war Schildhabel in der vergangenen Saison der punktbeste Angreifer des EVF. Er erzielte nicht nur 13 Tore, sondern setze bei 20 Vorlagen auch immer wieder seine Mitspieler gekonnt in Szene. Mathias Jeske erzielte in nur 14 Spielen zwölf Tore und gab neun Vorlagen.

Schildhabel kam zur Saison 2021/2022 zum EV Fürstenfeldbruck. Seitdem gehört er zu den besten Scorern im Brucker Eishockey. Der Stürmer betont, dass er sich wohlfühlt in Bruck. „Wir haben ein richtig gutes Kollektiv, das ist mir sehr wichtig. Wir sind wirklich wie eine große Familie und deswegen will ich wieder hier spielen“, sagt er via ev-fuerstenfeldbruck.de zu seiner Verlängerung. Für die kommende Saison hat sich Schildhabel vorgenommen, seine Punktausbeute zu steigern – sowohl bei den Toren als auch bei den Assists. Und auch in der Tabelle soll es dann um einige Plätze nach oben gehen.

Thomas Salzmann, Leiter des Senioreneishockeys beim EVF freut sich, einen Spieler mit exzellentem Stickhandling und großer Schnelligkeit im Kader der ersten Mannschaft zu haben. „Schildhabel ist in der Mannschaft beliebt, hat ein Auge für seine Mitspieler – kann eine Partie aber auch mit einem Solo entscheiden“, lobt Salzmann die Qualitäten des Stürmers. „Wir bauen auf ihn und hoffen, dass er seine herausragende Form in die neue Saison mitnehmen wird“, so Salzmann.

Mathias Jeske war in der Saison 2022/2023 Topscorer des EVF. Im Sommer 2023 entschied er sich dann für einen Wechsel nach Germering. Bereits nach neun Ligaspielen für die Wanderers kehrte er zurück nach Bruck und übernahm hier sofort wieder eine wichtige Rolle im Angriff. Mit seinen Toren und Vorlagen hatte der Stürmer großen Anteil daran, dass der EVF eine schwierige Saison mit guten Ergebnissen beendete und mit Zuversicht in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet ist.

Ein wichtiger Grund für Mathias Jeskes Entscheidung, weiter in Fürstenfeldbruck zu spielen, ist der große Zusammenhalt in der Mannschaft: „Es macht einfach Spaß, weil wir eine Familie sind und jeder für den anderen kämpft“, sagt Jeske zu seiner Verlängerung in Bruck. Jeske sieht sich sowohl als Kämpfer als auch als Förderer der vielen jungen Spieler im Team, für die er als Vorbild vorangehen will. Der Stürmer freut sich darauf, eine weitere Saison im Eisstadion der Amperoase zu spielen – und will dort zusammen mit der ganzen Mannschaft wieder für gute Stimmung sorgen.

Thomas Salzmann, Leiter des Senioreneishockeys beim EVF, betont die wichtige Rolle des Stümers für das Brucker Eishockey. „Mathias ragte auch in der vergangenen Saison wieder mit Leistung und Engagement heraus. Sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine trägt er als absoluter Führungsspieler maßgeblich zum Erfolg des Teams bei“, erklärte Salzmann.

Die neue Landesligasaison startet am 19. Oktober mit einem Eröffnungsspiel in Peißenberg. Erster allgemeiner Spieltag ist der 20. Oktober. Der EV Fürstenfeldbruck trifft in der Gruppe A der Landesliga auf folgende Mannschaften: ESV Burgau 2000, SC Forst, Wanderers Germering, ERC Lechbruck, ERSC Ottobrunn, EV Pfronten, EV Ravensburg, SC Reichersbeuern und ERC Sonthofen 1999. Im Anschluss an die 26-Vorrundenspieltage kämpfen die besten acht Teams aus den Landesligagruppen A und B in den Play-Offs um den Titel in der Landesliga. Die Teams auf Platz neun und zehn spielen eine Abstiegsrunde aus.