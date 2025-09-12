Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Schanzer Panther ohne die nötige Durchschlagskraft, Abgeklärte Iserlohn Roosters holen drei Punkte in Ingolstadt

12. September 20252 Mins read132
Riley Barber vom ERC Ingolstadt war an beiden Panthertreffern beteiligt - © Bruno Dietrich / City-Press
Ingolstadt. (MK) Die neuformierten Iserlohn Roosters haben direkt am ersten Spieltag ein erstes kleines Ausrufezeichen gesetzt. Beim letztjährigen Hauptrunden-Ersten ERC Ingolstadt gewannen die Roosters knapp mit 3:2.

Sehenswerter Iserlohner Führungstreffer

Die Gäste aus Iserlohn fanden gut ins Spiel und machten den Panthern das Leben direkt schwer. Williams im Tor des ERC hatte heute den Vorzug vor Brochu bekommen. Bis zur 14. Minute dauerte es, bis der erste Treffer fiel. Cornel nahm einen Abpraller auf, legte quer ab zu Fischbuch, der die Gäste mit 0:1 in Führung brachte. Jandric hatte kurz vor der ersten Pausensirene den vermeintlichen Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte aber an Iserlohns Goalie Jenike.

Ingolstadt im zweiten Drittel stärker

Die Gastgeber kamen mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. 114 Sekunden nach Wiederbeginn traf Barber mit einem platzierten Schuss ins linke Eck zum 1:1 Ausgleich. Aus dem linken Bullykreis heraus traf Sheen für die Panther in der 25. Minute zur erstmaligen Führung der Panther. Krauß (30.) aus der zentralen Position und Barber per Nachschuss (38.) verpassten den dritten Treffer für die Audistädter. 43 Sekunden vor der Pausensirene meldeten sich die Roosters aber doch nochmal zurück. Woods Befreiung über die Bande nahm Ugbekile auf, stürmte auf ERC-Goalie Williams zu und vollstreckte zum 2:2 Pausenstand.

Tyler Bolands früher Führungstreffer

Nur 45 Sekunden nach Wiederbeginn jubelten die Gäste erneut. Von Ugbekile bedient zog der monatelang verletzte Boland in Richtung Williams auf und davon. Mit einem Beinschuss brachte er die Roosters erneut in Führung. Thomas (44.) sorgte vor Williams für die nächste gute Chance. Iserlohns nächste Hinausstellung gegen Cornel überstanden Jenike & Co trotz des flüssigen Powerplays der Schanzer mit Glück und Geschick. Ärgerlich für die Sauerländer, dass Fischbuchs Scheibe ohne „Abnehmer“ in der 48. Minute durch den Ingolstädter Torraum rutschte. Napravnik (53.) scheiterte an Williams, der in dieser Szene Ruhe und Übersicht bewahrte. Ingolstadts Barber (54.) war am kurzen Pfosten lauernd bei seiner Chance wohl etwas zu überrascht. Bereits 2:26 Minuten vor Spielende opferten die Panther Goalie Williams erstmals für einen weiteren Feldspieler. Iserlohn hielt dem Druck der Panther aber Stand und nahm am Ende einen knappen 2:3 Auswärtssieg mit auf die lange Heimfahrt in die Waldstadt.

Am kommenden Sonntag geht es für beide Teams weiter. Ingolstadt muss bei Aufsteiger Dresden antreten und die Roosters empfangen die Schwenninger Wild Wings.

Tore: 0:1 (13:51) Fischbuch (Cornel/Lassen), 1:1 (21:54) Barber (Jandric/Schmölz) 5-4PP, 2:1 (24:32) Sheen (Pietta/Barber), 2:2 (39:17) Ugbekile (Wood), 2:3 (40:45) Boland (Ugbekile),

Strafen: 2 – 8
Schiedsrichter: Frano, Palkövi (Römer/Merk)
Zuschauer: 3.780

ERC Ingolstadt: Williams – Breton, Hüttl; Jandric, Rosa-Preto; Ruopp, Tropmann, Spornberger – Agostino, Powell, Keating; P. Krauß, Abbandonato, Barber; Sheen, Pietta, Schmölz; J. Krauß, Smallwood, Hauf
Iserlohn: Jenike – Lassen, Erkamps; Ugbekile, Wood; Huß, Norell; Elten – Salsten, Neumann, Törnqvist; Napravnik, Boland, Thomas; Jentzsch, Cornel, Fischbuch; Saffran, Nieleck, Alberg

Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

