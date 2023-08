Schanzer Panther holen sich den Vinschgau Cup

Artikel anhören Laatsch. (PM ERCI) Generalprobe geglückt. Vier Tage vor dem Start in die Champions Hockey League hat der ERC Ingolstadt aus der PENNY...

Laatsch. (PM ERCI) Generalprobe geglückt. Vier Tage vor dem Start in die Champions Hockey League hat der ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) durch einen souveränen 6:0-Sieg gegen den HC Innsbruck den Vinschgau Cup gewonnen.

Bei der bisher besten Testspiel-Leistung der Ingolstädter Vorbereitung ragte Neuzugang Patrik Virta im IceForum Latsch in Südtirol mit einem Hattrick heraus und war damit Wegbereiter für den Erfolg beim „Heimturnier“ in Latsch.

Dass die Panther nach dem ersten Abschnitt mit einer 2:0-Führung in die Pause gingen, lag an Patrik Virta. Der Finne, der in der einzig unveränderten Formation an der Seite von Mirko Höfflin und Travis St. Denis auflief, schnürte einen Doppelpack. „Unsere Reihe funktioniert schon gut. Es ist leicht mit den beiden zusammenzuspielen und wir kreieren viele Chancen“, bilanzierte der Neuzugang. Nach Traumpass von Mat Bodie traf der 27-Jährige zunächst im Powerplay (7.) und zehn Minuten später per Schlenzer in den Winkel. Aber auch Michael Garteig war auf der Gegenseite gefordert und hielt seinen Kasten mit zwei Glanztaten sauber.

Ein Chancenplus verzeichneten die Blau-Weißen in den zweiten zwanzig Minuten. Mit zu nehmender Dauer des Drittels, wurden die Ingolstädter stärker und erhöhten zur Spielmitte durch Jan Nijenhuis auf 3:0 (30.). Es war das Debüt-Tor im ERC-Trikot für den Youngster, der dabei auch von einem cleveren Zuspiel seines Reihenkollegen Daniel Pietta profitierte. Die Innsbrucker hingegen versuchten offensiv über Nadelstiche für Gefahr zu sorgen. Bei den wenigen schnellen Angriffen der Tiroler war Garteig aber stets hellwach. In zwei Powerplay-Situationen in den letzten fünf Minuten hätte das French-Team das Ergebnis sogar noch erhöhen können, die Haie warfen sich aber gleich mehrfach leidenschaftlich in die Schüsse.

Anbrennen ließen die Blau-Weißen auch im Schlussdrittel nichts mehr. Stattdessen schraubten sie das Ergebnis noch weiter in die Höhe. Nach ungenutzten Chancen im Powrplay durch Höfflin und Pietta (Pfostenschuss) machte Virta seinen Hattrick perfekt (49.). Ein Abfälscher durch Andrew Rowe sowie ein cooler Move von Wayne Simpson nach toller Kombination besiegelten den 6:0-Endstand. „Innsbruck hatte zu Beginn viel Zeit in der Offensivzone, aber ‚Garts‘ hat super gehalten und wir konnten uns schnell steigern und die Spielkontrolle übernehmen. Insgesamt hat es mir heute gut gefallen, wie die Reihen funktioniert haben“, meinte ERC-Coach Mark French nach der Trainingslager-Woche und dem Turniersieg beim Vinschgau Cup.

Schon am kommenden Donnerstag starten die Oberbayern mit dem Auswärtsspiel bei den Dragons Rouen (20 Uhr) in die Champions Hockey League (CHL). Am Samstag gastiert dann der schwedische Traditionsclub Färjestad BK (17:30 Uhr) zum ersten Heimspiel der Saison in der SATURN-Arena. Tickets für diese CHL-Partie sind online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Haie unterliegen Ingolstadt

Laatsch. (PM Haie) Im zweiten Spiel beim Vinschgau-Cup muss der HC TIWAG Innsbruck eine klare Niederlage einstecken. Gegen Ingolstadt setzt es ein 0:6.

Nicht einmal 16 Stunden nach dem Ende der Partie gegen Nürnberg (4:1-Sieg) wartet auf den HC TIWAG Innsbruck mit dem ERC Ingolstadt ein ganz schwerer Gegner. Das Duell ist für beide Teams die Generalprobe für die Champions Hockey League. Am Donnerstag treffen die Haie zu Beginn der Königsklasse zu Hause auf Genéve Servette, Ingolstadt ist bei den Rouen Dragons (FRA) zu Gast.

Die Ingolstädter starten etwas besser ins Spiel und gehen in Minute 7 im Powerplay durch Virta mit 1:0 in Führung. Mit Fortdauer des Drittels kommen die Haie aber immer besser in die Gänge, und haben unter anderem durch Rockwood, Mackin oder Shaw gute Möglichkeiten auf den Ausgleich, scheitern aber an ERC-Goalie Garteig. Gerade in dieser Phase erhöhen die Panther dann auf 2:0. Wieder ist es Virta, der mit einem Handgelenksschuss ins Kreuzeck Haie-Goalie Buitenhuis keine Chance lässt.

Drittel zwei beginnt mit großen Chancen auf beiden Seiten, aber vorerst noch ohne weiteren Treffer. Die Ingolstädter übernehmen in weiterer Folge immer mehr das Kommando, kontrollieren die Partie, und erhöhen nach 30 Minuten durch Nijenhuis auf 3:0. Die Haie tun sich immer schwerer offensiv Akzente zu setzen, und sind mehr und mehr in der eigenen Zone beschäftigt.

Im Schlussabschnitt ist die Luft bei den Tirolern draußen, das schwere Spiel gestern Abend gegen Nürnberg hat Spuren hinterlassen. Die Ingolstädter schrauben das Ergebnis durch Treffer von Virta (PP), Rowe (fälscht einen Schuss unhaltbar ab) und Simpson (alleine vor Buitenhuis) auf 6:0, feiern im Endeffekt einen ungefährdeten Sieg, und sichern sich so auch den Vinschgau-Cup 2023.

Für den HC TIWAG Innsbruck geht es jetzt zurück nach Hause, und ab morgen gilt der ganze Fokus auf den Beginn der CHL am Donnerstag.

HC TIWAG Innsbruck–Die Haie – ERC Ingolstadt 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

Tore: Virta (5./PP1, 17., 49./PP1), Nijenhuis (30.), Rowe (51.), Simpson (59.);

