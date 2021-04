Schanzer Panther holen den ersten Seriensieg in der Hauptstadt – Ex-EisbÃ¤r Aubry mit drei Toren der Matchwinner

Berlin. (TWL/PM Eisböären) Louis-Marc Aubry spielte vier Jahre bei den Eisbären Berlin. Zu Saisonanfang wechselte der 29jährige Kanadier dann zum ERC Ingolstadt. Dass Spieler...

Dass Spieler beim Aufeinandertreffen mit ihren Ex-Clubs häufig extra-motiviert sind machte er gestern in Berlin mehr als deutlich. Aubry erzielte drei Tore und machte einen Assist im ersten Halbfinal-Spiel beim 4:3-Sieg der Schanzer in Berlin. Das ist mal eine Ansage.

Eine große Überraschung gab es vor dem Spiel. Eisbär Leo Pföderl meldete sich nach überstandener Knieverletzung wieder zurück. Obwohl eigentlich für die Saison ausgefallen, waren das Heilfleisch und die medizinische Abteilung in Berlin wohl so gut, dass er überraschend wieder spielen konnte.

In einem engen Spiel gingen die Eisbären durch Mark Olver schnell in Führung (01:56 Minuten). Ingolstadt kam schwer ins Spiel. Doch eine Strafzeit von Lukas Reichel (2+2) kippte dann das Spiel und brachte das Momentum für die Panther. Aubry machte da seine ersten beiden Treffer (10:15 Minuten; 19:01 Minuten) zum 2:1 für den ERC.

Nach Toren von Eisbär Matt White zum 2:2 (29:25 Minuten) und dem Ingolstädter Morgan Ellis (37:56 Minuten, Assist Aubry) im zweiten Drittel, baute Aubry den Vorsprung der Panther durch sein drittes Tor im letzten Drittel auf 4:2 (40:43 Minuten) aus. Der wiedergenesene Leo Pföderl machte dann noch den Anschlusstreffer (44:11 Minuten). Die Eisbären fuhren danach Angriff um Angriff auf das Ingolstädter Tor. Ein Ausgleich wäre sicherlich verdient gewesen, aber Ingolstadt brachte den knappen 4:3 Vorsprung mit Geschick, Glück und Michael Garteig, dem herausragenden Goalie der Panther über die Zeit.

Nach München im Viertelfinale ist Ingolstadt drauf und dran mit Berlin den nächsten Meisterschaftsfavoriten auszuschalten. Für die Eisbären eine vermeidbare Niederlage. Die Hauptstädter wirkten vor allem in den ersten beiden Dritteln unkonzentriert, machten viele, ungewohnte Fehlpässe. Auch die special teams funktionierten nicht. Das müssen die Berliner unbedingt abstellen, sonst wird es auch im zweiten Halbfinal-Spiel in Ingolstadt schwer und dann könnte schon im Halbfinale Schluss sein.

best of three:

1. Der Ingolstädter Stürmer Louis-Marc Aubry war Spieler des Spiels. Drei Tore, ein Assist. Tolles Spiel gegen seinen Ex-Club.

2. Die Fans der Eisbären, die die gesamte Plexiglaswand hinter dem Tor an der Eisbären-Kurve mit ihren Wünschen für ihre Mannschaft zugepflastert haben.

3. Der Trashtalk beim Warmmachen vor dem Spiel an der Mittellinie zwischen den Berlinern Labrie und McKiernan und den Ingolstädtern Kuffner und Detsch. Es sind halt Playoffs!

Stimmen zum Spiel

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Das ist natürlich nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft haben. Wir haben unser Spiel einfach nicht über die gesamte Spieldauer gespielt. In den Playoffs musst du über die kompletten 60 Minuten auf Top-Niveau agieren, sonst gewinnst du keine Partie. Die Special Teams haben heute einen großen Faktor ausgemacht. Sowohl unser Überzahl- als auch unser Unterzahlspiel müssen besser werden. Es war aber nur ein Spiel der Serie. Wir werden am Mittwoch besser sein und wieder angreifen, um die Serie zurück nach Berlin zu holen.“

Leo Pföderl (Stürmer Eisbären Berlin): „Uns fehlen für den Finaleinzug noch zwei Siege, es hat sich also nichts geändert. Wir hätten das Spiel heute gewinnen können. Dafür hätten wir aber auch die ersten beiden Drittel so spielen müssen, wie wir es im Schlussabschnitt gemacht haben. Wir haben es Ingolstadt jedoch teilweise zu einfach gemacht. Am Mittwoch müssen wir selbstbewusster auftreten und über die komplette Spieldauer unser Spielsystem spielen. Im heutigen Schlussdrittel hat man gesehen, dass Ingolstadt große Probleme hatte, wenn wir unser System aufziehen. Unsere medizinische Abteilung hat einen super Job gemacht, so dass ich doch wieder fit wurde. Auch nach der Pause habe ich mich gut gefühlt.“

Endergebnis:

Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Aufstellungen:

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Müller, Ramage (A); Hördler (C), Wissmann (A); Després, McKiernan; Mik – Noebels, Reichel, Pföderl; White, Zengerle, Foucault; Boychuk, Olver, Tuomie; Labrie, Streu, Fiore –

Trainer: Serge Aubin

ERC Ingolstadt: Garteig (Daws) – Bodie (A), Ellis; Wagner (C), Marshall; Quaas, Schütz; Stachowiak – Kuffner, Aubry, Simpson (A); Wohlgemuth, Pietta, Höfflin; Defazio, Feser, Storm; Detsch, Soramies, Elsner –

Trainer: Doug Shedden

Tore:

1:0 – 01:56 – Olver (Tuomie, Boychuk) – EQ

1:1 – 10:15 – Aubry (Simpson, Marshall) – PP1

1:2 – 19:01 – Aubry – EQ

2:2 – 29:25 – White (Després, Foucault) – EQ

2:3 – 37:56 – Ellis (Aubry, Simpson) – EQ

2:4 – 40:43 – Aubry (Simpson, Marshall) – PP1

3:4 – 44:11 – Pföderl (McKiernan, Noebels) – EQ

Strafen: Eisbären Berlin: 8 (4, 2, 2) Minuten – ERC Ingolstadt: 8 (0, 4, 4) Minuten

Schiedsrichter: Marian Rohatsch, Andre Schrader (Jonas Merten, Nikolaj Ponomarjow)