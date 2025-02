SCC ringt TabellenfÃ¼hrer nieder

Berlin. (PM SCC) Nicht nur um Punkte, sondern auch viel Prestige ging es im Spiel des SCC gegen den SCC Die Adler.

Gegen den clubinternen Rivalen behielten die Zebras am Ende die Oberhand. Und das verdient.

Der SC Charlottenburg hat mit einem Sieg im vereinsinternen Duell gegen den SCC Die Adler die Chance auf die Teilnahme am Final-Four am Saisonende gewahrt. Gegen den Tabellenführer siegte die Mannschaft auswärts verdient mit 3:5 (1:2; 2:2; 0:1). Dabei bot das Team um Kapitän Jonathan Liebig sowohl kämpferisch als auch spielerisch eine bravouröse Leistung.

Von Beginn an war der SCC das druckvollere Team mit den besseren Möglichkeiten. Ein erstes Achtungszeichen setzte Strachan Wilson in der 7. Minute, als er bei einer 2:1-Situation zum Abschluss kam. Kurz darauf dann die Führung: Nachdem SCC-Verteidiger Patrick Dreßler mit seinem Schuss von halblinks zunächst noch am Pfosten scheiterte, musste Max Stoffner den Abpraller nur noch über die Torlinie drücken (8. Min). Und der SCC blieb tonangebend: In der 12. Minute scheitere Willi Wolschke mit einem Schuss aus dem Slot an Adler-Keeper David Engel. Wenig später war es wiederum Stoffner, der zunächst einen Adler-Verteidiger gekonnt umkurvte, anschließend den Puck aber nicht im kurzen Eck unterbekam.

In der 15. Minute fiel dann endlich das verdiente 0:2 für die Gäste. Ege Sarman legte an der blauen Linie quer auf Lucas Reiche, der mit einem Flachschuss Adler-Keeper Engel überwand. Kurz darauf erzielten die Gastgeber jedoch den Anschlusstreffer: In Überzahl bediente Jakob Rebel mit einem Steckpass seinen Bruder Vincent Rebel im Slot, der gekonnt vollendete. Mit dem 1:2 ging es in die Pause.

Die rund 50 Zuschauer im Eistadion am Glockenturm mussten schnell vom Imbissstand zurück sein, um nichts zu verpassen. Denn das zweite Drittel hatte kaum begonnen, da klingelte es auch schon. Vom Bully weg erzielte Adler-Stürmer Jakob Rebel mit einem schönen Solo den 2:2-Ausgleich. Die Freude der Gastgeber währte allerdings nur kurz. Denn nur wenig später setzte sich der SCC wieder ab. In Überzahl hämmerte Ivan Patayala trocken den Puck unter das Lattenkreuz (22. Min). Der SCC-Stürmer war es auch, der kurz darauf einen katastrophalen Fehler der Adler zum 2:4 ausnutze (22. Min). Beim Versuch, das Spiel mit einem schnellen Pass von hinten zu öffnen, spielte Adler-Stürmer Jakob Rebel den Puck im eigenen Drittel direkt auf den Schläger von Patayala, bei dessen Schlagschuss es für Adler-Keeper Engel nichts zu halten gab.

Dem Tabellenführer war nun anzumerken, dass er dieses prestigeträchtige Duell nicht herschenken wollte. Die Adler reagierten bissig und gewannen nun die Oberhand. Doch sie brauchten ein Überzahl-Spiel, um wieder heranzukommen. In der 25. Minute erzielte Marvin Scheil mit einem halbhohen Schuss von der blauen Linie das 3:4. In der 37. Minute ließ Jakob Rebel eine große Chance ungenutzt, als er frei vor dem Tor des SCC verzog. Die Schlussphase des Drittel gehörte dann wieder den Zebras vom SCC. In der 39. Minute kam Valerian Sokolovskyi von links zum Abschluss. Kurz vor Drittel-Ende vergab Strachen Wilson nach schönem Steckpass von Patayala in Überzahl die Chance zum 3:5. Sein Tip-in blieb an den Schonern von David Engel kleben.

Im dritten Drittel verflachte die Partie zusehends. Statt Spiel überwog nun der Kampf, es gab viele Strafzeiten auf beiden Seiten. Daraus konnte der SCC immerhin Kapital schlagen. Mit einem Blueliner in Überzahl verschaffte SCC-Verteidiger Dreßler den Gästen wieder ein etwas größeres Polster (46. Minute). Sicher war der Sieg damit zwar noch nicht, doch tatsächlich passierte hinten raus nicht mehr viel. Die Adler, die frühzeitig im Spiel auf zwei Reihen umgestellt hatten, agierten offensiv nicht mehr so dynamisch. Der SCC spielte dagegen clever die Zeit herunter und hätte mit ein wenig Glück das Ergebnis sogar noch höher stellen können. Die besten Chancen ließen Sarman mit einem Schuss aus dem Slot (56. Min) und Stoffner mit einem Alleingang (57. Min) ungenutzt. So blieb es am Ende beim 3:5.

Mit diesem Sieg klettert der SCC vorläufig auf den 3. Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde. Die Adler büßten durch die Niederlage und dem gleichzeitigen Sieg der Berlin Blues den Spitzenplatz ein und liegen nun auf Platz zwei. Nächster Gegner des SCC ist in zwei Wochen Schlusslicht BSC. Einen Sieg vorausgesetzt, käme es dann am 1. März zum vermutlich entscheidenden Showdown gegen die Allstars von Fass um den 4. Platz.

Torstatistik

0:1 8. Min STOFFNER M. (PATAYALA I.)

0:2 15. Min REICHE L. (SARMAN E.)

1:2 16. Min BÄUERLE R. (REBEL J., SCHNEIDER D.)

2:2 21. Min REBEL J. (SCHLATMANN M.)

2:3 22. Min PATAYALA I.

2:4 22. Min PATAYALA I.

3:4 25. Min SCHEIL M. (SCHLATMANN M.)

3:5 46. Min DRESSLER P. (PATAYALA I.)

Strafzeiten

SCC Adler: 16 (2-2-12) SCC: 16 (4-4-8)

