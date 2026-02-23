SCC geht gegen den Meister unter

Berlin. (PM SCC) Der SCC kassiert gegen Fass 1b die höchste Saisonniederlage und kann damit das Final Four abhaken.

Der Klub blickt bereits auf die neue Saison, für die er Verstärkung sucht.

Der SC Charlottenburg (SCC) hat sein Auswärtsspiel am Samstagabend bei Fass Berlin 1b deutlich mit 2:10 (0:2, 1:5, 1:3) verloren. Gegen den amtierenden Meister war der SCC über die gesamte Spieldauer unterlegen – und hätte durchaus noch höher verlieren können.

Schon mit dem 0:2 nach dem ersten Drittel war der SCC gut bedient. Die Gastgeber erspielten sich zahlreiche Chancen, konnten jedoch nur zweimal vollenden. In der 6. Minute bediente Philipp Renz von rechts Florian Idschok, der aus halblinker Position flach vollendete. Das 2:0 in der 17. Minute war eine schöne Einzelaktion von Lennart Hellwig. Über rechts zog der Stürmer ins Drittel der Gäste, tankte sich zum Tor und schob den Puck unter den Schoner von SCC-Keeper Lucas Koletzki ins Gehäuse.

Der SCC fand dagegen kaum statt. Nichts erinnerte an das Vorrundenspiel, als die Zebras mit einer guten kämpferischen Leistung den Meister niederringen konnten. Fass spielte diesmal ein unglaublich aggressives Forechecking und setzte die Zebras im eigenen Drittel permanent unter Stress. Die Gäste hatten Mühe, ein geordnetes Aufbauspiel aufzuziehen und offensiv Druck zu entfalten. Nennenswerte Chancen des SCC gab es in den ersten 20 Minuten keine.

Gegen Ende des zweiten Drittels stellte Fass mit vier Toren innerhalb von fünf Minuten die Vorentscheidung her. Stand die SCC-Abwehr im ersten Drittel noch einigermaßen stabil, leisteten sich die Männer von Trainer Ralph Tibursky im Mittelabschnitt mehrere grobe Schnitzer, die die Gastgeber eiskalt ausnutzten. Beim 0:4 spielte der SCC in eigener Unterzahl zu offensiv und ließ sich nach einem Scheibenverlust auskontern, das 0:5 besorgte Liam-Hendrik Tabatzky dann vom Bully weg, wobei sich die SCC-Verteidiger selbst abräumten.

Beim 0:6 führte ein Scheibenverlust erneut zu einem Konter, den Koletzki zwar noch entschärfen konnte, dabei aber eine Strafe zog. Im anschließenden Überzahlspiel besorgte Hellwig mit der Rückhand seinen zweiten Treffer. Auch das 0:7 hatten die Zuschauer an diesem Abend in ähnlicher Weise schon einmal gesehen. Wieder verlor der SCC in der Vorwärtsbewegung die Scheibe, wieder konterte Fass: Über rechts stürmte Thomas Cote-Miller nach vorn und bediente im Slot Gustav Nygren, der souverän verwandelte. Kurz vor Ende des Mittelabschnitts kam der SCC immerhin zu seinem ersten Tor: Ivan Patayala umkurvte mehrere Gegenspieler und bediente vor dem Tor Filip Cahoj, der trocken einnetzte.

Im Schlussdrittel machte es der SCC den Gastgebern erneut zu leicht. Ein misslungener Klärungsversuch des SCC-Keepers nutzte Fass zum 1:8 – in eigener Unterzahl. Die weiteren Gegentreffer fielen wieder aus Kontersituationen, bei denen die Charlottenburger zunächst die Scheibe verloren – und dann in der Restverteidigung schlecht aussahen. Zu allem Überfluss handelte sich SCC-Verteidiger Timo Helbig in der 55. Minute nach einer Rauferei noch eine Spieldauerdisziplinarstrafe ein. Patayalas Treffer zum zwischenzeitlichen 2:9 fiel da kaum noch ins Gewicht.

SCC sucht Verstärkung für die Saison 2026/2027

Nach der zweiten Niederlage in der Meisterrunde hat der SCC bei noch drei ausstehenden Partien praktisch keine Chancen mehr auf eine Teilnahme am Final Four. Der Blick der Verantwortlichen richtet sich daher bereits auf die kommende Saison. Der Klub sucht gelernte Spieler, die in der Landesliga Berlin spielen wollen. Interessenten können sich an die Vorstände Sebastian Kohrt und Karsten Röbisch wenden unter info@scc-eishockey.de.

Torstatistik

1:0 6. Min Idschok (Renz)

2:0 17. Min Hellwig (Sponholz, Zorn)

3:0 27. Min Sponholz (Zorn)

4:0 35. Min Zorn (Hellwig, Müller)

5:0 35. Min Tabatzky

6:0 38. Min Hellwig (Mykietyshyn, Idschok)

7:0 39. Min Nygren (Cote-Miller)

7:1 40. Min Cahoj (Patayala)

8:1 49. Min Nygren (Tabatzky)

9:1 54. Min Sponholz

9:2 56. Min Patayala (Hillen)

10:2 59. Min Hellwig (Zorn)

Strafminuten

Fass 1b: 14 (0 – 8 – 6) SCC: 42 (2 – 8 – 32)