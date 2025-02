SCC erwartet Fass Allstars zum Showdown

Berlin. (PM SCC) An diesem Samstag fällt möglicherweise die Vorentscheidung über die Teilnehmer an den diesjährigen Playoffs in der Eishockey-Landesliga Berlin.

Der SC Charlottenburg, derzeit Fünfter in der Tabelle, trifft dann in seinem letzten Hauptrundenspiel um 19.15 Uhr im Eisstadion am Glockenturm auf die vor ihm platzierten Allstars von Fass Berlin. Beide Mannschaften haben derzeit 18 Punkte, wobei der SCC ein Spiel mehr absolviert hat.

Für das wichtige Duell gegen die Allstars kann SCC-Trainer Ralph Tibursky personell aus dem Vollen schöpfen. Angesichts der Schwere der Aufgabe ist das auch nötig. Die Ausgangslage ist klar: Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses muss der SCC gegen den Vorjahres-Finalisten unbedingt gewinnen, um sich in der Tabelle vor Fass Berlin 1c auf den vierten Platz zu schieben, der zur Teilnahme am Saisonfinale Anfang April berechtigt.

Sicher unter den letzten Vier wäre der SCC damit aber noch nicht. Gleichzeitig müssen die Charlottenburger auf einen Ausrutscher der Allstars in ihrem letzten Saisonspiel hoffen. Gegen den Tabellenführer, die Berlin Blues, müssen die Weddinger mindestens einen Punkt liegen lassen. Sollte es noch auf dieses Spiel ankommen, müsste der SCC noch einige Wochen bangen. Die Allstars bestreiten ihr letztes Spiel erst am 22 März.

Theoretisch könnte der SC Charlottenburg das Final Four auch aus eigener Kraft schon am Samstag klar machen. Dazu müsste das Team gegen Fass 1c allerdings mit 14 Toren Unterschied gewinnen, um den Drittplatzierten, die SCC Adler, noch abzufangen. Angesichts der defensiven Stärke der Allstars, die in acht Partien erst 24 Gegentore zugelassen haben, scheint dies jedoch eher unwahrscheinlich.

Sollten die Zebras die Playoffs verpassen, bleibt ihnen immerhin der 5. Platz. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Vorsaison, die der SCC auf dem 8. Platz abgeschlossen hatte.

