SCC Berlin sucht Spieler fÃ¼r die neue Saison

Berlin. (PM SCC) Der SCC Berlin sucht für die neue Saison gezielt nach Verstärkung.

Willkommen sind Athleten mit Erfahrung im Senioren-Spielbetrieb. Geeigneten Kandidaten winkt sofort ein Platz im Kader für die Landesliga Berlin. Vorab bietet sich schon die Möglichkeit, am Vorbereitungs-Trainingslager des SCC am letzten September-Wochenende in Tschechien teilzunehmen.

Der Aufruf richtet sich an Spieler aus Berlin, die einen Vereinswechsel erwägen, vor allem aber an Neuankömmlinge in der Hauptstadt, die den Eishockey-Sport weiter betreiben wollen. Als Amateurverein ohne eigene Nachwuchsabteilung sind die Charlottenburger auf externe Neuzugänge angewiesen. „Wir wollen unseren Kader behutsam weiterentwickeln“, sagt Sebastian Kohrt, 1. Vorsitzender der Eishockey-Sparte im SCC. In der Mannschaft stehen Spieler unterschiedlichen Alters und Nationalität, die von einem erfahrenen Trainer trainiert werden. Was sie eint, ist die Liebe zum Eishockey, der Respekt voreinander und ein gelebtes, faires Miteinander.

Der Sportclub Charlottenburg vereint mehrere Sportarten unter einem Dach und zählt mit mehr als 8.500 Mitgliedern zu den fünf größten Vereinen in der Hauptstadt. Dank der Stärke des Stammvereins liegt der Mitgliedsbeitrag in der Eishockey-Sparte im Ligavergleich äußerst niedrig. Zudem profitieren Vereinsmitglieder von vergünstigten Tickets für Sportveranstaltungen des SCC, beispielsweise Laufevents oder für die Spiele des Volleyball-Bundesliga-Teams.

Der SCC Berlin tritt in der kommenden Saison in der Landesliga Berlin an – der fünfthöchsten Spielklasse in Deutschland. Im vergangenen Jahr beendete das Team die Saison auf Platz 8. Das Training der Mannschaft findet – wie bei allen Landesligisten – einmal wöchentlich statt, Trainingsort ist üblicherweise das Eisstadion PO9 am Glockenturm.

Interessierte können sich an den 2. Vorsitzenden der Eishockey-Abteilung wenden:

Karsten Röbisch

E-Mail: karsten.roebisch@scc-eishockey.de