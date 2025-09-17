SCB verlÃ¤ngert mit Waltteri MerelÃ¤ und Anton Lindholm

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat die VertrÃ¤ge mit zwei LeistungstrÃ¤gern vorzeitig verlÃ¤ngert: Der finnische StÃ¼rmer Waltteri MerelÃ¤ bleibt fÃ¼r zwei weitere Spielzeiten beim SCB.

Der schwedische Verteidiger Anton Lindholm hat sich mit dem SCB auf eine VertragsverlÃ¤ngerung um ein Jahr geeinigt.

Der 27-jÃ¤hrige Finne Waltteri MerelÃ¤ stiess im Sommer 2024 zum SC Bern und etablierte sich als wichtige Offensivkraft. In seiner ersten Saison mit dem SCB erzielte er in 59 Spielen 51 Skorerpunkte (23 Tore, 28 Assists) und gehÃ¶rte damit zu den produktivsten StÃ¼rmern des Teams. DarÃ¼ber hinaus ist MerelÃ¤ Teil des Captains Teams und Ã¼bernimmt auch abseits des Eises FÃ¼hrungsverantwortung. Nun hat der finnische Nationalspieler seinen Vertrag um zwei Jahre verlÃ¤ngert.

Leiter National League des SC Bern, Diego Piceci, sagt: Â«Waltteri ist ein absoluter Leader unserer Mannschaft. Mit seiner TorgefÃ¤hrlichkeit und seinem Einsatzwillen ist er fÃ¼r uns von grosser Bedeutung.Â»

Anton Lindholm bleibt bis 2027

Ebenfalls verlÃ¤ngert der SCB den Vertrag mit Verteidiger Anton Lindholm um ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison. Der 30-jÃ¤hrige schwedische Nationalspieler kam im Sommer 2024 zum SCB. Als sehr starker Defensivverteidiger bringt er mit seiner physischen Spielweise und seiner Routine wichtige Impulse fÃ¼r die Defensive ein. Lindholm ist zudem Teil des Captains Teams und Ã¼bernimmt eine FÃ¼hrungsrolle auf und neben dem Eis. In der vergangenen Saison bestritt er 20 Spiele (2 Tore, 3 Assists), bevor er verletzungsbedingt fÃ¼r den Rest der Spielzeit ausfiel. Nun bleibt der Schwede dem SCB mindestens eine weitere Saison lang erhalten. Diego Piceci betont: Â«Wir freuen uns sehr Ã¼ber das Commitment von Anton. Mit seinen FÃ¤higkeiten und seinem Leadership ist er ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Teams.Â»