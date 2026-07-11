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SC RiesserseeTransfer-News

SC Riessersee wird Teil des U23-Nachwuchsnetzwerks des EHC Red Bull München – Gemeinsamer Weg für die Talente von morgen

11. Juli 20262 Mins read85
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SCR Fanblock - © Sportfoto-Sale (MK)
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Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee und der EHC Red Bull München werden künftig wieder eng zusammenarbeiten.

Die beiden oberbayerischen Traditions- und Spitzenstandorte haben ihre Partnerschaft neu belebt und setzen dabei vor allem auf die gezielte Förderung und Weiterentwicklung junger Spieler.

Bereits in der Vergangenheit arbeiteten beide Clubs erfolgreich zusammen. Nun wollen der SC Riessersee und der EHC Red Bull München diesen gemeinsamen Weg mit neuen Impulsen fortsetzen und junge Talente auf ihrem Weg in den Profisport bestmöglich unterstützen.

Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Aufgabe, talentierte Nachwuchsspieler gezielt an den Seniorenbereich heranzuführen und ihnen optimale Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Gleichzeitig soll der regelmäßige Austausch zwischen beiden Organisationen – auf und neben dem Eis – dazu beitragen, voneinander zu profitieren und die jeweiligen Strukturen kontinuierlich weiterzuentwickeln.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl freut sich über die Aufnahme des SCR in das U23-Fördernetzwerk: „Beide Clubs werden von der Zusammenarbeit profitieren. Wir freuen uns sehr, künftig Teil des U23-Förderkonzepts des EHC Red Bull München zu sein. Unser gemeinsames Ziel ist es, junge und talentierte Spieler weiterzuentwickeln und ihnen den Weg ins Profieishockey zu ebnen. Der enge Austausch zwischen beiden Organisationen ist dabei ein wichtiger Baustein, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen und den Spielern die bestmöglichen Voraussetzungen für ihre Entwicklung zu bieten.“

Kreitl sieht darin zudem ein wichtiges Signal für den Eishockeystandort Garmisch-Partenkirchen: „Wir hatten in den vergangenen Jahren zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Umso mehr freut es uns, dass wir wieder enger mit dem EHC Red Bull München zusammenarbeiten. Die Aufnahme in das U23-Fördernetzwerk ist ein positives Signal für die Zukunft des Eishockeys in Garmisch-Partenkirchen.“

Bereits zum Start der neuen Partnerschaft stehen auch die ersten beiden Förderlizenzspieler fest. Mit dem 18-jährigen Torhüter Max Bolle und dem ebenfalls 18-jährigen Stürmer Luis Becker werden zwei vielversprechende Talente des EHC Red Bull München künftig auch für den SC Riessersee spielberechtigt sein und im Rahmen des Fördermodells wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln.

Mit der Einbindung in das U23-Fördernetzwerk des EHC Red Bull München unterstreicht der SC Riessersee einmal mehr seinen eingeschlagenen Weg, nachhaltig zu arbeiten, den Nachwuchs zu fördern und jungen Talenten gemeinsam mit einem starken Partner optimale Entwicklungsperspektiven zu bieten.

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