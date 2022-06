SC Riessersee: Weitere Testspiele im September terminiert – Fanstammtisch Mitte Juni

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Auftakt in die Preseason wurde bereits vor einiger Zeit kommuniziert – der SCR startet mit einem Heimspiel gegen die Hannover...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Auftakt in die Preseason wurde bereits vor einiger Zeit kommuniziert – der SCR startet mit einem Heimspiel gegen die Hannover Indians am 02.09.2022 um 20 Uhr in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Nun können die Verantwortlichen des SC Riessersee zwei weitere Termine bekanntgeben.

Am 16.09.2022 um 19 Uhr sind die Weiß-Blauen beim Nordoberligisten den EXA Icefighters aus Leipzig zu Gast. Der SC Riessersee wird das Spiel in Leipzig zudem nutzen um ein Kurztrainingslager in Sachsen zu veranstalten. Aus diesem Grund wird das Team um Headcoach Pat Cortina bereits am Mittwoch, 14.09.2022 in die knapp 500 Kilometer entfernte Stadt anreisen und die Zeit in Leipzig für einige Trainingseinheiten und Team-Building-Maßnahmen nutzen. Den Abschluss des Trainingslagers bildet die Vorbereitungspartie gegen den letztjährigen Fünftplatzierten der Oberliga Nord.

Bereits zwei Tage nach dem ersten Aufeinandertreffen in Leipzig folgt das Rückspiel der beiden Teams im heimischen Olympia Eissportzentrum. Die Partie wird am Sonntag, 18.09.2022 um 18:00 Uhr stattfinden. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams unter der Alpspitze fand 2018 statt. Damals konnte der SCR die Partie mit 3:2 gewinnen.

SCR veranstaltet Fanstammtisch – Mittwoch, 15.06.2022 ab 19:30 Uhr im Pub33

Nach über zwei Jahren Pause ohne Fantreffen ist es endlich wieder soweit. Der SC Riessersee kann alle seine Fans & Interessierten wieder einmal herzlich zu einem Fanstammtisch einladen. Stattfinden wird der erste persönliche Kontakt nach der Coronapandemie am Mittwoch, 15.06.2022 um 19:30 Uhr im Pub33 in der Klammstraße in Garmisch-Partenkirchen. Der langjährige, treue Partner der Weiß-Blauen versorgt alle Anhänger während dem Fanstammtisch mit gewohnt schmackhaften Speisen und einer großen Getränkeauswahl.

Neben SCR Geschäftsführer freuen sich unteranderem Lubor Dibelka, Simon Mayr und einige weitere Spieler des Sportclubs auf möglichst viele SCR Anhänger im Pub 33.

Durch den Abend wird Moderator Titus Fischer leiten und dabei in einer Gesprächsrunde zwischen Spielern, Verantwortlichen & Fans auf Themen wie die kommende Saison, die zurückliegenden Jahre oder die weiteren Planungen eingehen. Des Weiteren wird im Zuge des Fanstammtisches der Dauerkartenverkauf gestartet sowie die neue SC Riessersee Homepage und der neue SC Riessersee Merchandisingshop vorgestellt.

„Unsere Vorfreude auf den ersten Fanstammtisch nach der Coronapandemie ist riesig. Wir freuen uns endlich wieder persönlich in den Dialog mit unseren Fans treten zu können. Wir freuen uns dabei auf möglichst viele Teilnehmer. Da am nächsten Tag ein Feiertag ist, kann der Fanstammtisch in einer gemütlichen Runde bei unserem Sponsor Pub33, bei dem wir uns recht herzlich für die Bereitstellung der Location bedanken, enden. Wir freuen uns daher auf viele Teilnehmer und vielleicht gibt es ja noch ein paar Neuigkeiten zum Kader zu vermelden.“, blickt SCR Geschäftsführer Panagiotis Christakakis freudig auf den Fan-Stammtisch voraus.

Selbstverständlich stehen die anwesenden Spieler und Verantwortlichen des SCR für Fragen, Anregungen, Gespräche sowie für Foto- oder Autogrammwünsche sehr gerne zur Verfügung.