SC Riessersee verlängert Vertrag mit Lubor Dibelka nicht

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee und Stürmer Lubor Dibelka gehen nach der laufenden Saison getrennte Wege.

Der auslaufende Vertrag des 42-jährigen Angreifers wird nicht verlängert.

Dibelka wird im Rahmen des letzten Hauptrunden-Heimspiels am Freitag, 27. Februar 2026, gegen die EV Lindau Islanders im Olympia-Eissportzentrum offiziell verabschiedet.

„Lubor Dibelka hat in den vergangenen Jahren sportlich wie menschlich große Spuren beim SC Riessersee hinterlassen. Seine Professionalität, seine Leidenschaft und seine Identifikation mit dem Standort waren vorbildlich. Wir bedanken uns ausdrücklich für seinen großen Einsatz im Trikot des SCR“, erklärt Geschäftsführer Michael Kreitl. „Im Zuge unserer sportlichen Neuausrichtung haben wir uns dennoch entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern.“

Dibelka war in mehreren Abschnitten für die Weiß-Blauen aktiv und zählt zu den prägendsten Offensivspielern der jüngeren Vereinsgeschichte. Seit seiner erneuten Rückkehr im Jahr 2022 gehörte er konstant zu den Leistungsträgern der Mannschaft.

Offizielle Verabschiedung

Die offizielle Verabschiedung findet vor dem letzten Hauptrunden-Heimspiel am 27. Februar statt. Der SC Riessersee bittet alle Fans, rechtzeitig ihre Plätze einzunehmen, um dem langjährigen Leistungsträger einen würdigen Abschied zu bereiten.

Beeindruckende Karriere in Zahlen

Der 1,82 Meter große und rund 83 Kilogramm schwere Rechtsschütze begann seine Karriere in seiner Heimat Tschechien, ehe er 2008 nach Deutschland wechselte und sich dem EC Peiting anschloss. Dort machte er mit außergewöhnlicher Offensivproduktion auf sich aufmerksam und avancierte schnell zu einem der dominantesten Scorer der Oberliga. In der Saison 2008/09 erzielte er beeindruckende 136 Punkte in 62 Spielen.

In der Folge führte ihn sein Weg mehrfach zum SC Riessersee, wo er sich über die Jahre hinweg zu einer festen Größe entwickelte. Besonders in der DEL2-Saison 2011/12 überzeugte er mit 71 Punkten in 48 Spielen. Weitere Stationen in der DEL und DEL2 – unter anderem beim EHC München, bei den Grizzlys Wolfsburg sowie beim EC Bad Tölz – unterstrichen seine Qualität auch auf hohem sportlichem Niveau.

Über seine verschiedenen Engagements hinweg sammelte Dibelka mehr als 500 Scorerpunkte für den SC Riessersee und zählt damit zu den erfolgreichsten Punktesammlern der Vereinsgeschichte. Neben seiner Offensivstärke zeichneten ihn insbesondere Spielintelligenz, Übersicht und Führungsqualitäten aus.

Der SC Riessersee wünscht Lubor Dibelka privat wie sportlich alles Gute und möchte dem Publikumsliebling daher am 27.02 zum letzten Hauptrundenspiel des SCR gegen die Lindau Islanders einen würdigen Abschied bereiten!