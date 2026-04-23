SC Riessersee und Lenny Elwing gehen getrennte Wege

Garmisch. (PM SCR) Nach dem Ende der Saison 2025/26 gibt der SC Riessersee einen weiteren Personalwechsel bekannt: Verteidiger Lenny Elwing wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Weiß-Blauen auflaufen.

Der 19-Jährige möchte sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen, um sich weiterzuentwickeln.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl erklärt: „Lenny hat in seiner Zeit beim SCR als Verteidiger immer Einsatz gezeigt und sich weiterentwickelt. Wir respektieren seinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.“