SC Riessersee und Chris Chyzowski gehen getrennte Wege

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee vermeldet einen weiteren personellen Abgang: Verteidiger Chris Chyzowski wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Weiß-Blauen tragen.

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchner hat sich dazu entschieden, das Angebot eines anderen Clubs anzunehmen.

Chyzowski absolvierte insgesamt 195 Pflichtspiele für den SC Riessersee und sammelte dabei 52 Scorerpunkte. Über viele Jahre hinweg gehörte „Chyzer“ zum festen Bestandteil des Teams und trug als einheimischer Spieler stets das weiß-blaue Trikot mit großem Einsatz und Leidenschaft.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl erklärt: „Chris hat sich immer voll in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir respektieren seine Entscheidung, sich einer neuen Herausforderung zu stellen, und bedanken uns für seinen Einsatz im Trikot der Weiß-Blauen.“

Der SC Riessersee bedankt sich bei Chris Chyzowski für seinen Einsatz, seine Treue und viele gemeinsame Momente im SCR-Trikot. Für seine private und sportliche Zukunft wünschen wir „Chyzer“ alles Gute.

Chris Chyzowskis Karriere in Zahlen

Source: Christopher Chyzowski @ Elite Prospects