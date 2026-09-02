SC Riessersee stellt Fortschritte vor – gemeinschaftlicher Weg in eine stabile Zukunf

Garmisch. (PM SCR) Die neuen Gesellschafter des SC Riessersee Dirk Bendl, Martin Fleckenstein, Steffen Gumprecht, Markus Kunzendorf und Sebastian Wühr sowie Geschäftsführer Michael Kreitl haben in den vergangenen Monaten intensiv daran gearbeitet, die wirtschaftliche Situation des Traditionsvereins vollständig und transparent aufzuarbeiten.

Gleichzeitig wurden wichtige Schritte eingeleitet, um den Club nachhaltig aufzustellen und das Vertrauen der Region zurückzugewinnen.

Seit Jahresbeginn konnten bereits rund 190.000 Euro an bestehenden Verbindlichkeiten zurückgeführt werden. Zudem wurde mit der Berufsgenossenschaft eine Stundungsvereinbarung über die noch offenen 200.000 Euro getroffen. Damit sind die übernommenen Verbindlichkeiten geordnet und für die kommenden Monate klar strukturiert.

Für das laufende Jahr besteht im Sponsoringbudget aktuell noch eine Lücke von 125.000 Euro. Diese zu schließen ist ein wichtiges Ziel, um den Etat von 1,6 Mio. Euro für die kommende Saison vollständig auszugleichen. Der Etat wurde bewusst kompakt geplant und lässt nur begrenzten Spielraum zu.

Alle laufenden Rechnungen gegenüber Partnern und Lieferanten wurden in den vergangenen Wochen pünktlich beglichen. Diese Maßnahmen verdeutlichen den Anspruch des neuen Managements, verlässlich, strukturiert und verantwortungsvoll zu handeln.

„Wir möchten zeigen, dass wir die Verantwortung ernst nehmen und den SC Riessersee Schritt für Schritt auf ein stabiles Fundament stellen“, erklärt Geschäftsführer Michael Kreitl. „Transparenz ist für uns ein zentraler Bestandteil dieses Weges. Wir haben bereits viel erreicht – und wir möchten die Region einladen, diesen Weg gemeinsam mit uns weiterzugehen.“

Ein Projekt für das gesamte Oberland

Der SCR ist seit über 100 Jahren ein sportliches Aushängeschild weit über Garmisch-Partenkirchen hinaus. Fans, Partner und Unterstützer kommen aus dem gesamten Oberland und aus ganz Deutschland – und genau dieses Netzwerk soll nun gestärkt werden.

Die neuen Gesellschafter sind angetreten, um den Kreislauf der vergangenen Jahrzehnte aus hochgesteckten Erwartungen und enttäuschenden Rückschlägen zu durchbrechen. Eine langfristige Perspektive entsteht dann, wenn der SCR von einem breiten Kollektiv getragen wird und nicht von Einzelpersonen abhängig ist.

Unsere bestehenden Partner, unsere Fans und auch Zukunft Weiß-Blau e.V. bilden die Basis, auf der wir die Zukunft des Vereins aufbauen wollen. An die Stelle vergangener Strukturen soll ein verlässliches Zusammenspiel aus Sponsoren, regionaler Wirtschaft, Politik, SCR e.V. und dem gesamten Umfeld des Clubs treten.

In zahlreichen Gesprächen der vergangenen Monate wurde deutlich, wie sehr die Ereignisse der letzten Jahre Vertrauen gekostet haben. Genau hier setzt das neue Team an – mit klaren Prozessen, offener Kommunikation und einem konsequenten Fokus auf Stabilität.

Damit der Club auch künftig professionelles Eishockey bieten kann, arbeitet das neue Team mit Vertretern der Politik daran, die Rahmenbedingungen im Olympia-Eissport-Zentrum dauerhaft tragfähig zu gestalten und weitere Partner aus der heimischen Wirtschaft zu gewinnen.

Erste neue Partnerinitiative: 50 Unternehmen – eine besondere Chance

Als erste neue Maßnahme startet der SC Riessersee eine besondere Partneraktion:

50 Unternehmen erhalten die Möglichkeit, mit einem Sponsoring über jeweils 2.000 Euro Teil einer exklusiven Initiative zu werden. Neben garantierten attraktiven Werbemöglichkeiten im Gegenwert der 2.000 Euro wird unter allen teilnehmenden Partnern eine der prominentesten verfügbaren Werbeflächen verlost – die Brust des SCR-Trikots.

Diese Aktion richtet sich bewusst auch an kleinere und mittelständische Unternehmen aus dem Oberland, die Teil des Partnernetzwerks werden und gleichzeitig die Chance auf eine außergewöhnliche Präsenz rund um einen der traditionsreichsten Eishockeyvereine Deutschlands erhalten möchten.

Gemeinsam Verantwortung übernehmen

„Die Geschichte des SC Riessersee verpflichtet – aber sie garantiert nicht automatisch die Zukunft“, so Gesellschafter Markus Kunzendorf. „Wir möchten ein Umfeld schaffen, in dem Vertrauen wachsen kann und in dem der Verein nicht von Einzelpersonen abhängig ist, sondern von einer starken Gemeinschaft getragen wird.“

484 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht