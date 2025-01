SC Riessersee: Spannendes Rennen um die Playoff-Plätze – Freitag zuhause gegen Memmingen, Sonntag auswärts in Höchstadt

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee liegt im Kampf um einen Tabellenplatz, der das sichere Erreichen der Playoffs garantiert, nach wie vor auf einer guten Position.

Sieben Siege in Folge sind ein deutliches Zeichen für die positive Entwicklung. Zwar konnte man am vergangenen Wochenende „nur“ drei Punkte holen, dies lag aber daran, dass auch nur eine Partie zu spielen war. Mit dem 3:1-Sieg bei den Tölzer Löwen glichen die Weiß-Blauen die Serie dieser Oberliga-Saison aus. Zudem vergrößerten sie im prestigeträchtigen Dauerduell, das schon seit mehreren Jahrzehnten die Fans im Oberland elektrisiert, ihren Vorsprung mit 126 zu 122 Siegen. Einer der gefeierten Derbyhelden war Christoph Körner, der mit seinem abgezockten Unterzahltor zum 2:0 die Weichen auf Sieg stellte. Für ihn ist die Rückkehr in seinen Geburtsort Garmisch-Partenkirchen ein Heimkommen: „Nach über 10 Jahren unterwegs bin ich froh, wieder daheim bei meiner Familie und den vielen Bekannten zu sein und es macht Spaß, wieder im OEZ zu spielen“

Am Freitag, den 24.01.2025 (20:00 Uhr, OEZ), steht die letzte von vier Begegnungen gegen den ECDC Memmingen Indians in dieser Doppelrunde 2024/2025 an. Allerdings sieht die Bilanz der Werdenfelser gegen die Unterallgäuer sehr viel magerer aus als gegen Tölz: 0:6, 2:5 und 4:5 nach Verlängerung. Da man aber gegen Favoriten wie Bietigheim und Deggendorf zuletzt siegreich blieb, darf man beim SCR diesmal auf mehr als das bisher zu Buche stehende Pünktchen hoffen. Vor allem dann, wenn die ‚special teams‘ in Über- und Unterzahl weiter so gut performen. Die Indians ihrerseits verloren am Sonntag zuhause klar gegen Bietigheim und konnten davor nur knapp in Bayreuth gewinnen. Alles in allem dürfte ihnen der Platz unter den Top-4 aber nicht mehr zu nehmen sein.

Für den SCR ist Platz 5, auf dem derzeit der EC Bad Tölz sitzt, noch erreichbar. Bevor man nach oben schielt, sollte jedoch der 6. Platz erst einmal gefestigt werden. Der Partie am Sonntag in Höchstadt (26.01.2025, 18:00 Uhr, live auf SPRADE.tv) kommt deshalb eine ganz besondere Bedeutung zu. Wenn man die punktgleichen Franken auf Distanz halten will, ist ein Sieg nötig – zudem Höchstadt noch zwei Partien mehr zu absolvieren hat als der SCR. Es gilt also auch hier die Serie auszugleichen. Ein Tor und zwei Vorlagen kann Christoph Körner, unsere Nummer 13, aus den Spielen gegen Höchstadt verbuchen. Seine Rolle als erfahrener Profi beim SCR sieht er so: „Meine Stärken sind offensiv Chancen herauszuarbeiten und meine Mitspieler bestmöglich einzusetzen. Und den jungen Spielern zu helfen, sich im Profibereich zu etablieren.“

Der SC Riessersee ist nach wie vor eine gute Adresse in Eishockey-Deutschland. Nicht nur, aber ganz besonders, wenn wir in die Playoff-Duelle mit der Oberliga Nord starten, drücken etliche Fans aus allen Ecken der Bundesrepublik unserer Mannschaft die Daumen und feuern sie in Auswärtsspielen an. Auch für sie wäre ein Playoff-Platz in dieser Saison wieder so wichtig. Christoph weiß den Status des SCR und seine Heimat zu schätzen: „Ich habe bewusst meinen laufenden Vertrag in der DEL 2 beendet, um nach Hause zu kommen. Mit bevorstehendem Nachwuchs und meiner Ausbildung im Familienbetrieb ist es auch eine Vorbereitung auf die Karriere nach der Karriere. Aber erstmal will ich mit den Weiß-Blauen so weit kommen wie möglich.“

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder im Vorverkauf zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Die Abendkasse wird 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Sämtliche Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen.

