SC Riessersee: Soudek fällt aus! Ladies Night – Halloween Edition gegen Memmingen, Sonntag in Stuttgart

Garmisch. (PM SCR) Nach dem hart umkämpften Heimsieg gegen den EC Peiting möchte der SC Riessersee weiter Punkte sammeln, um in der Tabelle wieder Anschluss an die oberen Plätze zu finden.

Mit dem ECDC Memmingen wartet am Freitag im Olympia-Eissportzentrum allerdings ein echter Härtetest: Die Indians haben ihren Anspruch auf einen Spitzenplatz eindrucksvoll untermauert. Am Dienstag setzten sie sich zuhause gegen den DEL2-Absteiger Selb durch und reisen nun als Tabellenzweiter nach Garmisch-Partenkirchen. Für den SCR bedeutet das: Nur mit einer weiteren Leistungssteigerung können Punkte herausspringen.

Robin Soudek wird dem SC Riessersee verletzt fehlen

Allerdings muss der SC Riessersee dabei auf Robin Soudek verzichten. Der Stürmer fällt aufgrund einer Oberkörperverletzung, die er sich bereits in der Partie gegen die Lindau Islanders zugezogen hat, bis auf Weiteres aus und steht der Mannschaft vorerst nicht zur Verfügung. Die Ausfalldauer des tschechischen Importspielers beträgt mindestens 3-4 Wochen!

Freier Eintritt für alle Ladies

Parallel zum sportlichen Top-Duell feiert der SC Riessersee die erste „Ladies Night – Halloween Edition“ der Saison! Alle Frauen erhalten freien Eintritt! Die Freikarten sind ab 18:30 Uhr an der Abendkasse erhältlich und gelten für die Sitzplatzblöcke K, H und G auf der Südtribüne.

Exklusive Highlights für unsere Ladies

• Ein Prosecco-Gutschein für alle Frauen, die im SCR-Trikot und in gruseliger Halloween-Verkleidung kommen

• Besondere Getränkeangebote an den Ständen in beiden Foyers (u. a. Prosecco, Aperol Spritz und Goasnhalbe)

• Der SCR-Foodtruck bietet verschiedene Pommes-Variationen an

Nach dem Freitagsspiel ist der Abend noch lange nicht vorbei! Im SCR-Stüberl steigt die große Halloween-Party – mit Musik, guter Stimmung und speziellen Getränkepreisen:

• Bier für 4,00 €

• Stamperl für 2,00 €

Ein besonderes Highlight: ein Live-Post-Game-Interview mit einem SCR-Spieler! Der Verein lädt alle Fans herzlich ein, nach Spielende gemeinsam weiterzufeiern und den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.

Sonntag: Auswärtsspiel in Stuttgart

Am Sonntag gastiert der SC Riessersee bei den Stuttgart Rebels. Die Schwaben werden sich für die 4:7-Niederlage vom 3. Oktober revanchieren wollen. Dass sie zuhause gefährlich sein können, haben sie bereits mehrfach gezeigt – unter anderem mit Siegen gegen Memmingen und zuletzt am Dienstag gegen Höchstadt. Trotzdem sind die bisherigen Leistungen der Rebels schwankend: Mit den meisten Gegentoren und dem zweitschlechtesten Torverhältnis der Oberliga Süd ist die Defensive ihre Schwachstelle.

Für den SC Riessersee geht es in Stuttgart darum, mutig und engagiert aufzutreten, Selbstvertrauen zu tanken und sich vor der Länderspielpause mit einem Sieg zu stabilisieren. „Wir wollen endlich wieder lachende Gesichter in der Kabine sehen“, betonte SCR-Coach Hunor Marton in der Pressekonferenz am Dienstag.

