SC Riessersee reagiert auf Ausfall von Top-Stürmer Robin Soudek und verpflichtet neuen Angreifer

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee hat den Stürmer Nik Armstrong-Kingcade unter Vertrag genommen.

Der US-amerikanische Angreifer erhält beim Traditionsverein einen Tryout-Vertrag über acht Wochen und wird ab sofort zum Kader stoßen. Die Verantwortlichen des SC Riessersee reagieren damit auf die neuen Entwicklungen in Bezug auf die Verletzung von Robin Soudek.

Nik Armstrong-Kingcade wurde 1999 in Rostock geboren und besitzt die amerikanische Staatszugehörigkeit. Der 175 cm große und 84 kg Linksschütze begann seine Karriere im Nachwuchs der Adler Mannheim, ehe er sich über verschiedene Stationen in Nordamerika bis in die NCAA, die höchste Universitäts-Ausbildungsliga Amerikas vorarbeitete. Vergangenen Sommer unterschrieb Armstrong-Kingcade einen Vorvertrag bei den Hammer Eisbären, der erst aktiviert werden würde, sobald der Stürmer seinen deutschen Pass erhält, welchen er bisher nicht erhalten hat. Armstrong-Kingcade hielt sich daher in den letzten Wochen bei einem DEL2-Team fit und ist dadurch in der Lage sofort aktiv im Spielbetrieb teilzunehmen.

Nik Armstrong-Kingcade: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim SC Riessersee und bin hochmotiviert, mich in die Mannschaft einzubringen. Ich werde alles dafür geben, mich zu empfehlen und dem Team zu helfen.“

Der flinke Stürmer wird mit der Rückennummer #54 auflaufen. Sollten alle Passformalitäten geklärt sein, wird Nik Armstrong-Kingkade bereits am kommenden Freitag, 21.11 in Lindau erstmalig für den SC Riessersee spielen.

Seine Karriere in Zahlen

Verletzung bei Robin Soudek

Währenddessen muss der SC Riessersee einen herben Rückschlag hinnehmen. Die Verletzung des Stürmers entpuppte sich als gravierender als zunächst angenommen: Robin Soudek wurde aufgrund seiner, in der Vorwoche diagnostizierten, Verletzung mittlerweile erfolgreich operiert und wird mindestens acht weitere Wochen ausfallen. Der Verein wünscht ihm eine schnelle und vollständige Genesung.

„Der Ausfall von Robin ist für uns sportlich sehr bitter. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Nik Armstrong-Kingcade eine spannende Ergänzung für unsere Offensive gefunden zu haben. Wir geben ihm die Chance, sich bei uns zu beweisen und hoffen, dass er schnell ins Team findet“, so der sportliche Leiter des SCR, Uli Maurer.

