SC Riessersee: Meistertorhüter ist der erst Neuzugang

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der bisher zehnte Spieler im Kader für die neue Saison ist zugleich der erste Neuzugang beim SC Riessersee.

Torhüter Andreas Mechel wechselt vom amtierenden Oberligameister aus Rosenheim unter die Alpspitze. Der 31-jährige, gebürtige Miesbacher, verbrachte die vergangenen vier Jahre als Nummer eins Torhüter an der Mangfall. In der vergangenen Hauptrunde erreichte der Goalie eine beeindruckende Fangquote von 91.1 % – welche er während den Playoffs sogar nochmals auf 92,7 % steigern konnte – und feierte zudem insgesamt fünf Shutouts. Damit gehörte Mechel zu den Top 4 Torhütern der Oberliga. Insgesamt absolvierte der 188 Cm große und 83 Kg schwere Torhüter 25 Hauptrundenspiele und 7 Playoff Partien – beide Male die meisten Spiele aller Torhüter innerhalb der Rosenheimer Meistermannschaft: „Ich habe immer gerne gegen den SCR gespielt weil es immer eine große Herausforderung war. Besonders hier im OEZ zu spielen ist als Gegner nie sehr angenehm. Umso mehr freue ich mich nun auf die Herausforderung für den SCR zu spielen.“ freut sich Andreas Mechel auf die neue Herausforderung

„Mit Andreas Mechel ist es uns gelungen einen der besten Torhüter der gesamten Oberliga nach Garmisch-Partenkirchen zu lotsen. Andi verfügt über viel Erfahrung in der Oberliga und auch in der DEL2. Zudem bildete er bereits während seiner Zeit bei den Tölzer Löwen ein gutes Torwartduo mit Michael Boehm. Mit Andi und Mikey haben wir nun auf der wichtigen Position des Torhüters wieder ein sehr gutes Duo für die neue Oberligasaison.“, freut sich SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis über die Neuverpflichtung.

Vor seiner Zeit bei den Starbulls Rosenheim verbrachte der, in Miesbach ausgebildete, Torhüter einen Monat bei den Selber Wölfen, knapp zwei Jahre bei den Tölzer Löwen und zuvor sechs Jahre bei den Bietigheim Steelers in der DEL2. Mit dem DEL2-Rekordchampion feierte Mechel zudem zwei DEL2 Titel. Beim SC Riessersee unterzeichnete der Torhüter einen Vertrag über zwei Jahre und wird mit der Rückennummer #50 auflaufen: „Ich hatte von Anfang an offene und ehrliche Gespräche mit den Verantwortlichen. Man hat bereits beim ersten Gespräch gespürt dass von beiden Seiten ein großes Interesse und Vertrauen besteht. Der SCR ist ein absoluter Traditionsverein mit ambitionierten Zielen an denen ich mitwirken möchte. Ich freue mich daher die kommenden beiden Jahre das weiß-blaue Trikot tragen zu dürfen und mit unseren Fans viele Siege zu feiern.“, so Mechel abschließend.



