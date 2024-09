SC Riessersee: Letzte Testspiele bevor es um Punkte geht

Es geht nun in die letzten Testspiele, am Donnerstag spielen die Weiß-Blauen bei dem Alps-Hockey-League Vertreter den Eisbären Zell und am Samstag, 17 Uhr...

Es geht nun in die letzten Testspiele, am Donnerstag spielen die Weiß-Blauen bei dem Alps-Hockey-League Vertreter den Eisbären Zell und am Samstag, 17 Uhr kommt es dann zum nächsten Vergleich mit einem Südtiroler Club, den HC Gherdeina (Gröden) im Olympia-Eissportzentrum. Die bisherige Vorbereitungsbilanz ist ausgeglichen, zwei Siege stehen gegen zwei Niederlagen. Die Auftritte der Weiß-Blauen machten Lust auf mehr. „Mit der bisherigen Vorbereitung können wir ganz zufrieden sein und auch die Zuschauerresonanz bei den Heimspielen war erfreulich. Ab nächster Woche wird es dann ernst und die gesamte Organisation freut sich, dass die Saison richtig losgeht.“ betont Sebastian Ziener, Geschäftsstellenleiter SC Riessersee. Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Sitzplätze kosten 15,00 Euro, Stehplätze sind für 10,00 Euro erhältlich. Es gilt keine freie Platzwahl! Zum Anschluss der Vorbereitungsphase haben sich die Verantwortlichen noch etwas einfallen lassen. Am Samstag findet nach dem Spiel im SCR Stüberl die „WeißBlaueSaisonvorbereitungsabschlußfeier“ statt – u.a. mit einer happy Hour bei der es Cocktails für nur 4 Euro gibt.

