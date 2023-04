SC Riessersee gibt weitere AbgÃ¤nge bekannt

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Wie nach jeder Saison gibt es das obligatorische Saisonabschlussgespräch zwischen Spielern und dem Trainerstab. Die Analysen sind mittlerweile beendet. Es wurde...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Wie nach jeder Saison gibt es das obligatorische Saisonabschlussgespräch zwischen Spielern und dem Trainerstab.

Die Analysen sind mittlerweile beendet. Es wurde viel geredet und die vergangene Saison detailliert analysiert. Die Aufarbeitung der abgelaufenen Spielzeit ergab die ersten

Personalentscheidungen beim SC Riessersee. Nicht mehr im Dress der Weiß-Blauen auflaufen werden in der kommenden Saison Aziz Ehliz, Christoph Eckl, Ville Hyvärinen und Sam Verelst.

„Wir danken allen Spielern für ihren Einsatz und wünschen ihnen viel Erfolg für die weitere Laufbahn, privat alles Gute und viel Gesundheit.“, so der Dank von Pana Christakakis, Geschäftsführer des SC Riessersee, an die Spieler, die den Club verlassen werden.

Aziz Ehliz hat insgesamt 136 Einsätze für die Weiß-Blauen absolviert, durch mehrere Verletzungen kam der 24jährige leider nur auf 24 von 54 Spielen in der abgelaufenen Saison. Insgesamt war Ehliz über vier Spielzeiten im Dress der Weiß-Blauen.

Den 25jährigen Christoph Eckl kann man in Bezug auf die letzte Saison als den großen Pechvogel bezeichnen. Der Verteidiger hat sich zunächst in der Vorbereitung schwer an der Schulter verletzt und nach nur 14 Pflichtspielen war dann erneut Schluss aufgrund einer weiteren Oberkörperverletzung.

Ebenfalls nicht frei vom Verletzungspech war auch Sam Verelst. Der belgische Nationalspieler hatte vor den Playoffs eine längere Auszeit und hatte in den Playoffs nur dreimal die Möglichkeit, aufzulaufen. Insgesamt absolvierte der 32jährige Stürmer 39 Spiele für die Werdenfelser und sammelte dabei 30 Scorerpunkte.

Ville Hyvärinen stieß erst Anfang Oktober zum SC Riessersee und war eine wichtige Säule in der Defensive der Weiß-Blauen. Nach seinen 49 Einsätzen kam der gebürtige Finne auf 9 Assists und 48 Strafminuten.

Der Blick der Verantwortlichen richtet sich nach den abgeschlossenen Analysen bereits auf die neue Spielzeit. In den kommenden Wochen werden die Personalplanungen weiter vorangetrieben.

