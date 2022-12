SC Riessersee gegen Landsberg am Blaulichttag – Der SCR sagt Danke an alle HilfskrÃ¤fte der Region

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Zum nächsten Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen die Landsberg Riverkings möchten wir Danke sagen an alle amtlichen und ehrenamtlichen...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Zum nächsten Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen die Landsberg Riverkings möchten wir Danke sagen an alle amtlichen und ehrenamtlichen Hilfskräfte für deren Einsatz und der permanenten Bereitschaft zur Hilfe.

Hierzu erhalten alle Mitglieder einer Hilfsorganisation der Region eine kostenlose Eintrittskarte zum Spiel gegen die Landsberg Riverkings. Die Anmeldung hierfür ist noch bis morgen Abend per Email mithilfe unseres Anmeldeformulars https://bit.ly/3VNWXvv möglich.

Gegen die Riverkings aus Landsberg ist es bereits das dritte Spiel in dieser Saison, beide bisherigen Partien hat der SC Riessersee für sich entscheiden können. Auf den souveränen 8:1 Heimsieg, folgte ein wilder Rodeoritt der Emotionen beim Auswärtsspiel in Landsberg Ende November, welches am Ende mit 9:6 zu Gunsten der Weiß-Blauen endete.

Am Sonntag kommt es in Peiting zum nächsten Aufeinandertreffen mit den Rot-Weißen vom ECP, das Spiel beginnt um 18 Uhr.

„Das letzte Spiel gegen Landsberg war nicht besonders gut von uns, das wollen wir dieses Mal besser machen. Vergangenheit ist einfach nur Vergangenheit, wir schauen nur nach vorne. Auch Peiting wird wieder ein guter Test für uns, die sind läuferisch sehr stark. Aber wenn wir an die Leistung vom letzten Wochenende anknüpfen können, gibt uns das den Schwung für die vielen Aufgaben, die uns in den nächsten Wochen bevorstehen. Das letzte Wochenende war der richtige Weg“, so Pat Cortina.

Tickets für das Heimspiel gegen Landsberg gibt es im Onlineshop unter https://bit.ly/3Aeclb4. Die Abendkasse ist jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet, zuzüglich einer Tageskassengebühr von € 1,00.

Beide Begegnungen werden auch live auf Sprade-TV übertragen.