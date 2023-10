SC Riessersee: Freitag Zuhause gegen die Bayreuth Tigers – Nachholtermin fÃ¼r Peiting-Spiel festgelegt – Interessanter Spieler im Tryout

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison liegt hinter den Weiß-Blauen. Ohne große Verschnaufpause steht das nächste Spiel bereits am kommenden...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison liegt hinter den Weiß-Blauen.

Ohne große Verschnaufpause steht das nächste Spiel bereits am kommenden Mittwoch Auswärts in Passau auf dem Programm.

Heimspiel am Freitag gegen Bayreuth – „November-Doppelpack“-Tickets erhältlich

Bereits zwei Tage später würde der Spielplan die Weiß-Blauen eigentlich zu den Bayreuth Tigers nach Franken schicken. Aufgrund eines Defekts in der Kühlanlage der Eishalle des DEL2-Absteigers können dort aktuell jedoch keine Spiele ausgetragen werden. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen beider Vereine auf einen Heimspieltausch geeinigt. So wird das, auf Dienstag, 20.02.2023, terminierte Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers vorgezogen auf kommenden Freitag, 03.11.2023. Spielbeginn wird um 20 Uhr im Olympia Eissportzentrum sein. Somit spielen die Werdenfelser an diesem Wochenende zwei Mal zuhause unter der Alpspitze. Neben dem Freitagsheimspiel gegen die Bayreuth Tigers empfängt der SCR am Sonntag den EC Peiting zum Tag der Schulen und Vereine im Olympia Eissportzentrum! Anmelden können sich alle interessierten Schulen und Vereine weiterhin auf unserer Homepage: bit.ly/SCRanmeldeformular. Für alle Hockeybegeisterten gibt es für das anstehende Wochenende ein Kombiticket, den „November-Doppelpack“! Fans haben hierbei die Möglichkeit ein Ticket online oder in der Geschäftsstelle zu buchen und anschließend beide Heimspiele live im Stadion zu erleben und dazu noch jede Menge Geld zu sparen! Tickets sind ab sofort erhältlich: bit.ly/scr-ticketshop

Neuterminierung der Auswärtpartie in Peiting

Das vor zwei Wochen abgebrochene Auswärtsspiel des SC Riessersee beim EC Peiting wurde neu terminiert. Das Oberlandderby wird am Dienstag, 28.11.2023 um 19:30 Uhr nachgeholt. Alle Tickets der abgebrochenen Partie vom 20.10.2023 behalten zu diesem Ausweichtermin ihre Gültigkeit.

Tryout-Spieler im Anflug

Ab sofort neu im Aufgebot der Werdenfelser ist der 19-jährige Verteidiger Moritz Köttstorfer. Der gebürtige Oberbayer startete seine Eishockeykarriere bei den Starbulls Rosenheim. Über die Red Bull Akademie in Salzburg, den Nachwuchs der Düsseldorfer EG, einige Spiele in der höchsten Nachwuchsliga Schwedens sowie 11 Partien in der Oberliga Nord landete der ehemalige Jugendnationalspieler in diesem Sommer in den amerikanischen Nachwuchsligen. Nach einigen Trainingscamps entschied sich der 193cm große und 87 Kg schwere Linksschütze für einen Wechsel zurück nach Deutschland. Beim SC Riessersee unterschreibt der Verteidiger einen Tryoutvertrag über vier Wochen. Der SC Riessersee reagiert damit auf die anhaltenden Personalprobleme aufgrund von Verletzungen und Krankheit.

