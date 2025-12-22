SC Riessersee: Erfahrener Eishockeyfachmann Ã¼bernimmt GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer-Posten bereits am 01. Januar 2026

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee stellt die Weichen fÃ¼r die Zukunft: Michael Kreitl Ã¼bernimmt zum 01.01.2026 die Position des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers der SC Riessersee Eishockey Vermarktungs GmbH.

Er verantwortet kÃ¼nftig sowohl den sportlichen Bereich als auch das operative TagesgeschÃ¤ft des Traditionsvereins.

Kreitl blickt auf eine langjÃ¤hrige Laufbahn im deutschen Eishockey zurÃ¼ck â€“ sowohl auf als auch neben dem Eis. Als Spieler war er viele Jahre in der DEL, DEL2 und Oberliga aktiv, ehe er nach seiner aktiven Karriere in Management- und FÃ¼hrungsfunktionen wechselte. In den vergangenen zehn Jahren agierte er als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des ESV Kaufbeuren in der DEL2 und etablierte sich dort als anerkannter und teamorientierter Gestalter mit starkem Netzwerk im deutschen Eishockey.

Neuausrichtung der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und sportlichen Leitung

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung legt der bisherige ehrenamtliche GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Andreas Wieland sein Amt als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer zum Jahresende nieder.

Maurer und Buchwieser werden den neuen Headcoach Markus Jocher sowie den neuen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Michael Kreitl weiterhin in beratender Funktion unterstÃ¼tzen, jedoch nicht mehr offiziell als sportliche Leitung fungieren. Auch Wieland steht als Ansprechpartner und Berater fÃ¼r einen reibungslosen Ãœbergang zur VerfÃ¼gung.

Abschied von Andreas Wieland als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer

Der bisherige GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Andreas Wieland gehÃ¶rte wÃ¤hrend der Planinsolvenz 2018 â€“ gemeinsam mit weiteren Sponsoren und UnterstÃ¼tzern â€“ zur Rettergruppe, die maÃŸgeblichen Anteil am Fortbestand des Profieishockeys in Garmisch-Partenkirchen hatte.

Der 46-jÃ¤hrige Garmisch-Partenkirchner wurde 2023 zunÃ¤chst kommissarischer, ehrenamtlicher GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SC Riessersee Eishockey Vermarktungs GmbH, um den Verein in einer finanziell Ã¤uÃŸerst schwierigen Phase zu unterstÃ¼tzen und Verantwortung fÃ¼r den Traditionsclub zu Ã¼bernehmen.

Als Diplom-Kaufmann mit einem breiten regionalen Netzwerk unterstÃ¼tzte er den Verein mit seinem Netzwerk und seiner Expertise weit Ã¼ber das Ã¼bliche MaÃŸ hinaus â€“ sowohl administrativ als auch im Bereich Events.

Die Gesellschafter der SC Riessersee Eishockey Vermarktungs GmbH bedanken sich ausdrÃ¼cklich fÃ¼r auÃŸergewÃ¶hnliches Engagement, Herzblut und unermÃ¼dlichen Einsatz in den vergangenen Jahren.

Statement der Gesellschafter zu Andreas Wieland: â€žWir danken Andreas fÃ¼r seine hervorragende Arbeit, die unzÃ¤hligen ehrenamtlichen Stunden und seinen unermÃ¼dlichen Einsatz fÃ¼r den SC Riessersee. Sein Engagement in einer so schwierigen Phase des Vereins kann nicht hoch genug geschÃ¤tzt werden. Wir sind froh, dass Andreas uns zukÃ¼nftig weiterhin mit seiner Expertise zur VerfÃ¼gung stehen wird.â€œ

GroÃŸe Verdienste von Uli Maurer und Martin Buchwieser

Nach dem Abgang von Pat Cortina im Mai 2024 Ã¼bernahmen Uli Maurer und Martin Buchwieser ehrenamtlich die sportliche Leitung, um ein sportliches Vakuum zu vermeiden. Die beiden ehemaligen Profis handelten zu jeder Zeit im Sinne des Vereins um unter den gegebenen Voraussetzungen die bestmÃ¶glichen sportlichen Resultate zu erzielen. Besonders hervorzuheben ist die NachwuchsfÃ¶rderung, die unter ihrer FÃ¼hrung intensiviert wurde. Die Gesellschafter danken beiden fÃ¼r ihr groÃŸes Engagement und ihre Verbundenheit zum Club und sind dankbar, dass beide weiterhin in beratender Funktion dem Verein zur VerfÃ¼gung stehen werden.

Die kommenden Aufgaben von Michael Kreitl

Der neue GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Michael Kreitl wird sich ab Januar umfassend den sportlichen und wirtschaftlichen Planungen fÃ¼r die Saison 2026/27 widmen.

Der gebÃ¼rtige Schongauer durchlief den Nachwuchs des EC Peiting und wurde dort in der Oberliga zum Profi. In den Spielzeiten 2003/04 und 2012/13 trug er zudem das Trikot des SC Riessersee in der 2. Liga.

2015 beendete Kreitl seine aktive Karriere und wurde der erste GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der ESVK Spielbetriebs GmbH & Co. KG. WÃ¤hrend seiner zehnjÃ¤hrigen Amtszeit wurde in Kaufbeuren unter anderem ein neues Stadion errichtet. Sportlich erreichte der ESVK unter seiner FÃ¼hrung viermal das Halbfinale der DEL2.

Kreitl gilt in Eishockeydeutschland als anerkannter Fachmann, der Teams und Strukturen nachhaltig weiterentwickelt.

Offizielles Statement von Michael Kreitl: â€žIch freue mich sehr auf die Aufgabe beim SC Riessersee, einem der traditionsreichsten Standorte im deutschen Eishockey. Gemeinsam mit den Mitarbeitern, Trainern, Spielern und unseren Partnern mÃ¶chte ich die nÃ¤chsten Entwicklungsschritte gestalten und den Verein sportlich wie organisatorisch weiter stÃ¤rken.â€œ

Statement der Gesellschafter: â€žMit der Verpflichtung von Michael Kreitl konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann gewinnen, der sportliche Kompetenz und FÃ¼hrungserfahrung vereint. Die kommenden Monaten werden im Zeichen der strukturellen Weiterentwicklung des SCR stehen. Wir sind Ã¼berzeugt, dass der eingeschlagene Weg den SC Riessersee nachhaltig stÃ¤rken wird.â€œ

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!